Fast pünktlich um 11.45 Uhr trafen sich Vertreter der Stadt und der Vereine auf dem Marktplatz und starteten von dort aus Richtung Weinerstraße. Den Takt gaben die Trommelschläge der Musikkapellen an. Anders als es von Schützenfesten bekannt ist, bleiben die Blasinstrumente zunächst stumm. Erst als die Karawane an der Gefallenengedenkstätte an der Hellstiege ankam, setzten sie zur Würdigung ein. Für die weitere musikalische Begleitung sorgte der Kirchenchor von Sankt Marien unter der Leitung von Thomas und Sandra Lischik.

In diesm Jahr fiel die Ausrichtung des Volkstrauertages dem Damenschützenverein zu. Vorsitzende Judith Bender übernahm dabei den Redepart. „Es ist auch ein Tag der kritischen Reflexion“, stieg sie mit einem Zitat des ehemaligen Generalinspekteurs Wolfgang Schneiderhan ein.

Weiter schilderte die Vorsitzende den Übergriff auf Ochtrups Partnerstadt Wielun am 1. September 1939. Dabei erinnerte sie sich an die Erzählungen von Bekannten, die dieses Jahr an dem historischen Tag vor Ort waren.

Um vier Uhr morgens setzten sich die Einwohner des Ortes auf ihren Marktplatz und starteten eine „Zeitreise“. In einem Kurzfilm zeigten die Polen, wie die ersten Luftangriffe die Stadt zerstörten. „Meine Freundin meinte, sie hätte sich noch nie geschämt Deutsche zu sein, doch in diesem Moment zum ersten Mal“, berichtete Judith Bender von den Schilderungen aus ihrem Bekanntenkreis. Mit ihrer Darstellung löste die Vorsitzende Gänsehaut aus, die nicht allein von den kühlen Außentemperaturen stammte.

Anschließend kam es dann zur Achtung durch Stadtfunktionäre und Bundeswehrvertreter vor den Blumenkränzen der Verbände. Mit „Ich hatt´einen Kameraden“ schlossen sich die Ochtruper dem an, bevor zum Schluss die deutsche Nationalhymne durch die Ochtruper Luft ertönte.