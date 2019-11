Sämtliche Beschlüsse dazu fasste die Versammlung einstimmig. „Feuertaufe bestanden“, meinte Berthold Bültgerds anschließend. Der Wettringer Bürgermeister ist Vorsitzender der Verbandsversammlung.

Lobbel hatte bei seiner Premiere Positives zu berichten: So ist der Rückgang bei der Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden vorerst beendet: 177 Stunden mehr als in 2018 weist der Bericht des VHS-Leiters auf: 6347 Stunden umfasst das Unterrichtsvolumen in diesem Jahr – davon 540 in Metelen, 707 in Wettringen, 397 in Neuenkirchen und 4703 in Ochtrup (2018: 6170 Stunden, 2017: 7254 Stunden).

Die Anzahl der Teilnehmer/Belegungen stieg um 69 von 3240 (2018) auf 3309 in 2019. 374 Teilnehmer waren es in Metelen, 556 in Wettringen, 200 in Neuenkirchen und 2179 in Ochtrup.

Als Gründe für den Stopp des Negativtrends nannte Lobbel die Stabilisierung der Nachfrage aus dem Bereich der Deutschkurse und die Ausweitung des Bereichs DaZ (Deutsch als Zweitsprache) mit durch das Land NRW oder den Bund geförderten Kursen. Die VHS Ochtrup hat als einer von zwölf Weiterbildungsträgern in NRW den Zuschlag für den Erstorientierungskursus für Asylbewerber mit unklarer Bleibeperspektive bekommen. „Wir hoffen, dass wir das weiterführen können“, sagte Lobbel.

Dass andere Angebote fehlten, liege auch daran, dass es nicht mehr so einfach sei, Dozenten zu finden. „Früher machten das viele nebenberuflich. Das ist heute nicht mehr so.“ Zudem stehe man in Konkurrenz mit anderen Bildungsträgern. Ziel bleibe es, ein noch attraktiveres Angebot zu schaffen und neue Dozenten zu gewinnen. Das Marketing mittels moderner Medien soll ausgeweitet werden.

Neben dem Kernangebot in den fünf Fachbereichen (Politik, Gesellschaft und Umwelt; Kultur-Gestalten; Gesundheit; Sprachen sowie Arbeit-Beruf) wird auch Neues ausprobiert. Erstmals im Angebot: ein Portugiesisch-Kursus. Zudem liefen vielversprechende Gespräche mit einer Chinesisch-Dozentin, Fotografie und Bildbearbeitung werden zum ersten Mal in einem Kursus angeboten, dazu ein Ölwechsel (Fette in der Ernährung) im Bereich Gesundheit. Das Jahresprogramm 2020 läuft unter der Überschrift „Volkshochschule . . . immer anders, immer du“. Den Prototyp des neuen blauen Programm-Hefts hatte Lobbel bereits dabei.