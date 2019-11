Das Städtische Gymnasium lädt am Samstag (23. November) erneut Viertklässler und ihre Familien ein, die Schule näher kennenzulernen. Um 10 Uhr startet bereits die Vorstellung vielfältiger Projekte, an denen die Kinder teilnehmen können. Deshalb bittet die Schule in ihrer Pressemitteilung auch um pünktliches Erscheinen.

Interessierte haben an dem Tag die Gelegenheit, einen ganz besonderen Einblick in das Schulleben, die dortigen Aktivitäten und auch in den „Schulalltag“ zu nehmen. Der Projekttag wendet sich vor allem an die Viertklässler der Grundschulen und an deren Eltern, für die bald die Entscheidung für die weiterführende Schule ansteht.

Schüler aller Jahrgangsstufen bereiten ein vielseitiges Programm vor, in das die kleinen Gäste mit eingebunden werden sollen. Sei es zum Beispiel ein sportlicher Dschungel-Parcours, eine spielerische Reise durch die englischsprachigen Länder, chemische und physikalische Experimente oder eine eigene Instrumentenwerkstatt – für Abwechslung ist durch diese und viele andere Aktionen gesorgt. Die verschiedenen Fachbereiche haben originelle und spannende Aktivitäten im Angebot, die von den Besuchern gemeinsam mit den Gymnasiasten bestritten werden können. Außerdem bietet der Pädagogik-Leistungskurs wie im vergangenen Jahr ein Betreuungsangebot für jüngere Geschwister an.

In diesem Jahr können die „Noch-Viertklässler“ erstmals an mehreren spannenden Aktivitäten teilnehmen und so einen interessanten Einblick in das Angebot der Schule erhalten. Gleichzeitig bieten die Lehrer in Kooperation mit der Schülervertretung Schulführungen an, informieren über die Schullaufbahn oder stehen bei einer Tasse Kaffee und Plätzchen zu Gesprächen zur Verfügung.

Die teilnehmenden Klassen, das Kollegium und die Schulleitung freuen sich auf einen ereignisreichen und spannenden Vormittag und sind stolz, ihre Schule präsentieren zu dürfen.