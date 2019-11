Die beiden Chöre wollen das Publikum der Neujahrskonzerte mit einem Strauß bekannter und beliebter Lieder in die Welt der Filmmusik mitnehmen.

Unter dem Motto „Welcome to Hollywood“ haben Ochtruper und Auswärtige die Möglichkeit, eines der beiden Konzerte am 11. und 12. Januar (Samstag und Sonntag) zu erleben.

Natürlich stehen für dieses Ereignis bei den Musikern immer wieder intensive Proben auf dem Programm. In ihrem Vereinslokal Brinckwirth ging es für gut 40 Chormitglieder schon mal stramm durch die Palette der Melodien, die sie mit ihrem musikalischen Leiter Thomas Lischik einübten. Und das Zuhören machte jetzt schon Appetit auf die Konzerte zum Jahresanfang.

Einiges zum Programm verriet die stellvertretende Vorsitzende des Männerchores, Sandra Lischik, in der Pause. „Musik aus Dr. Schiwago, Sister Act und König der Löwen, Medleys mit Western-Melodien und aus James-Bond-Filmen gehören zum aktuellen Repertoire“, hebt sie hervor.

Alexandra Scho, die noch nicht so lange zum Chor gehört, er-gänzt: „Es macht uns allen viel Spaß, diese wundervollen Melodien zu singen.“

Thomas Lischik weist zudem noch darauf hin, dass die beiden Chöre mit Ihren Beiträgen ein musikalisches Heimatgefühl vermitteln wollen. „Es ist Musik aus den letzten 100 Jahren“, teilt er mit und verrät, dass stilistisch von getragen und melancholisch bis heiter und schwungvoll alles dabei ist. Und so freuen sich die Chöre auf die beiden Konzerte und wünschen sich ein großes Publikum in der Aula des Schulzentrums. „Übrigens“, so Sandra Lischiks augenzwinkernder Tipp: „eine Konzertkarte eignet sich zu Weihnachten auch als Geschenk für einen lieben Menschen.“

Die Veranstaltungen finden statt am 11. Januar (Samstag) um 19.30 Uhr und am 12. Januar (Sonntag) um 17 Uhr in der Aula des Schulzentrums an der Lortzingstraße. Einlass in die Aula ist jeweils eine halbe Stunde vor Beginn des Konzertes.

Karten zum Preis von zwölf Euro für Erwachsene und acht Euro für Kinder gibt es im Vorverkauf in der Gaststätte Brinckwirth, in der Buchhandlung Steffers, in der Hauptstelle der Volksbank Ochtrup-Laer und bei allen Chor-Mitgliedern.