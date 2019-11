Was sich im ersten Moment wie ein warmer Geldregen anfühlt, ist es aber beim genauen Hinsehen nicht. „Es handelt sich bei diesem Geld um einen Finanzausgleich. Und das bedeutet, dass die Wirtschaftsdaten für die Kommune im Vorjahr nicht so gut waren“, klärt Kämmerer Roland Frenkert auf.

Dennoch, so der städtische Haushaltsexperte, seien die Schlüsselzuweisungen um 75 000 Euro höher ausgefallen als gedacht und im Haushaltsentwurf für das kommende Jahr veranschlagt. Dort hatte Frenkert ein Defizit von 374 000 Euro eingestellt. „Das, was wir laut vorläufiger Landesprognose aber mehr erhalten sollen, wird anderen Aufwendungen für die Gemeinde zum Opfer fallen“, bremst Roland Frenkert schon im Vorfeld zu großen Optimismus.

Im Detail wird Ochtrup rund 272 500 Euro an Aufwands- und Unterhaltspauschale überwiesen bekommen. Der Betrag deckt sich in der Höhe mit dem aus 2019. Die allgemeine Investitionspauschale bewertet das Land mit rund 1,56 Millionen Euro, 17 400 Euro mehr als in diesem Jahr. Auch die Schul- und Bildungspauschale wurde mit rund 820 000 Euro leicht um 8000 Euro angehoben. Gleich geblieben ist der Ansatz von 60 000 Euro für die Sportpauschale. Für die Berechnung zu Grunde gelegt wurde die Steuerkraft in Ochtrup aus dem dritten und vierten Quartal 2018 sowie aus den ersten beiden Quartalen in 2019. Frenkert: „Durch die Modellrechnung sind ein paar Verbesserungen eingetreten.“