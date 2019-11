„Bei unserem Eintreffen schlugen die Flammen schon aus dem Gebäude“, berichtete Einsatzleiter Frank Piel im Gespräch mit dieser Zeitung. Er musste zusätzliche Kräfte nachordern.

Seine Leute machten sich – ausgerüstet mit C-Rohren – direkt an die Brandbekämpfung. Menschenleben waren glücklicherweise nicht in Gefahr, der Rettungswagen vor Ort diente lediglich der Eigensicherung der Feuerwehrleute. Letztere waren mit insgesamt 45 Kameraden ausgerückt. Warum der etwa zehn Mal sieben Meter große Lagerschuppen in Flammen aufging ist noch unklar. „Die Polizei ermittelt“, informierte Frank Piel.

Der Nienborger Damm musste währen der Löscharbeiten in Fahrtrichtung Heek gesperrt werden.