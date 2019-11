„Wir sind seit dem Jubiläumsfrühschoppen in der Stadthalle motiviert für den Karneval “, bemerkte Volksbankvorstand Peter Gaux und sprach dem Präsidenten Josef Pieper und seiner Mannschaft ein dickes Kompliment angesichts der gelungenen Geburtstagsfeier aus. Der Präsident winkte bescheiden ab und richtete seinen Blick auf den kommenden Rosenmontagszug und das Wort an die anwesenden Wagenbauer. Kindgerecht und karnevalistisch solle das Motto der einzelnen Wagen auch im Jubiläumsjahr sein, erklärte er. „Politik, Gesellschaftskritik und diskriminierende Motive“, so Pieper, „sind bei uns nicht gestattet. Entsprechende Wagen werden nicht zugelassen. Aber das ist euch ja bekannt.“

Die Wagenbauer nickten zustimmend. Sie haben ihr Motto bereits festgelegt. Und es verspricht wieder ein kunterbunter Umzug zu werden, in dem sich Pippi Langstrumpf, die Super Mario Brothers, Trolls, Zirkusclowns, Artisten sowie andere schillernde Figuren aus der Welt der Märchen und Kinderfilme tummeln – und die Wemos, die eigens für den Ochtruper Umzug erfunden wurden.

Eventuell, so Martin Gemen vom Förderkreis Kinderkarneval, sei auch die Wettringer Karnevalsgesellschaft (WKG) mit einem Wagen dabei. Mit den Wettringern haben die Ochtruper nicht nur die Lust am Karnevalfeiern gemeinsam, sondern auch das Alter. Beide Vereine sind 50 Jahre alt.

„Fußgruppen haben sich allerdings bisher nur drei gemeldet. Aber da wird erfahrungsgemäß noch was kommen“, hoffte Gemen auf weitere Anmeldungen.

Natürlich wird es auch diesmal wieder Süßigkeiten von den Karnevalswagen regnen. Hier heißt das Motto seit dem letzten Rosenmontagszug: „Qualität statt Quantität“. „Nach den einfachen Bonbons haben sich die Leute ja nicht mehr gebückt. Obwohl die auch schmecken. Es war schade um die vielen Bonbons, die liegen geblieben sind und entsorgt werden mussten“, bedauerte Pieper.