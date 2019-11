Keine weiteren Maßnahmen in 2020

Rückblick: Ursprünglich hatte der Rat der Stadt Och­trup im Dezember 2018 beschlossen, in 2019 die Lautstraße und den ersten Abschnitt des Langenhorster Wegs auszubauen. Aufgrund von Bauarbeiten an der Augustin-Wibbelt-Straße sowie einer privaten Baustelle im Bereich der Lautstraße wurde der Ausbau jedoch in das Jahr 2020 verschoben.

Und auch am Langenhorster Weg passierte bisher nichts. Bedingt durch einen Personalwechsel Anfang dieses Jahres und damit verbundenen Engpässen sowie Einarbeitungszeiten im Bauamt kam es zu weiteren Verzögerungen. Im Oktober erfolgte schließlich die Vergabe zum Ausbau des ersten Bauabschnittes des Langenhorster Weges durch den Rat. „Die beauftragte Firma Krabbe aus Ochtrup beginnt mit den Arbeiten voraussichtlich Ende November“, kündigte Bauamtsleiterin Karin Korten am Montagabend an.

Damit werden sowohl der Ausbau der Lautstraße als auch des Lagenhorster Wegs zumindest größtenteils erst in 2020 ausgeführt werden. Das gilt auch für die Bahnhofstraße, deren Ausbau im Oktober begonnen hat (wir berichteten). Ebenfalls 2020 sollen die Rilke- und die Mörikestraße in Langenhorst ausgebaut sowie die verkehrsberuhigenden Maßnahmen am Jückweg wiederhergestellt werden (wir berichteten). Letzteres ist für das Frühjahr 2020 geplant.

Über Jörg Krabbe (SPD) ließen die Anwohner des Schlehenweges anfragen, wann denn mit dem Ausbau ihrer Straße zu rechnen sei. Der Schlehenweg war auf der Prioritätenliste aufgrund der fortschreitenden Bebauung weiter nach oben gewandert und rangiert derzeit auf Platz sechs. Abgelöst ist die Straße bereits seit 2013. Die Bauamtsleiterin wollte sich jedoch auf keinen Zeitpunkt festlegen. „Das ist schwer zu sagen, weil sich die Parameter sowohl für diese als auch für andere Straßen ändern können“, sagte Korten. Der Ausschussvorsitzende Hermann Holtmann stellte auf einen Hinweis von Jörg Krabbe klar, dass es für die Rangfolge keinen Unterschied mache, ob die Straße zu 96 oder zu 100 Prozent bebaut sei.

Der Stand der Bebauung am Weißdornweg ist mit 86 Prozent deutlich geringer, weshalb die Straße derzeit auch auf einem hinteren Platz rangiert. Aus bautechnischen Gründen möchte die Verwaltung sie jedoch vorziehen und zusammen mit Teilstücken der Straße An den Wiesen ausbauen. Warum das so ist, ließen die Schlehenweg-Anwohner über Josef Eiling (CDU) erfragen. „Wenn der Weißdornweg von ausgebauten Straßen umgeben ist, macht das auch keinen Sinn“, wies Kämmerer Roland Frenkert darauf hin, dass es neben den Kriterien der Prioritätenlisten (Stand der Bebauung, Zustand der Baustraße und ähnliches) noch weitere Abhängigkeiten gebe. So könnten die frisch ausgebauten Straßen durch schwere Baufahrzeuge beschädigt werden.

„Mit einer gewissen Logik kann man sagen, dass der Schlehenweg in den nächsten Jahren ausgebaut wird“, wagte sich Hermann Holtmann an eine sehr vage Prognose. Josef Eiling hatte gehofft, die Stadt könnte den Schlehenweg in 2020 „noch mitnehmen“, wie er sagte, da ansonsten ja keine weiteren Ausbauten anstünden. Der Ausschuss votierte jedoch bei einer Gegenstimme von Josef Eiling für den Vorschlag der Verwaltung.