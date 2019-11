Pausenlos und pointenreich plappert sie über ihr Bemühen, sich in Bayern zu integrieren. Unter Tage kennt sie sich aus. Aber von Bergen fühlt sie sich erschlagen. „Die Bergwelt ist doch voller Gefahren. Shoppingcenter sind für Menschen gemacht. Die Rolltreppen, die bieten artgerechtes Wandern“, spricht sie allen Bergwandermuffeln und Shoppingfreaks aus der Seele.

Dann plaudert sie über ihre drei Hochzeiten und begreift nicht, dass so etwas Romantisches wie eine Hochzeit in eine Ehe mündet. Satirisch durchleuchtet sie außerdem Hausfrauenburnout im Wohnzimmer, Älter werden und Problemzonen. „Wenn sich Cola und Burger nach außen wölben, ist die Taille zur Problemzone geworden. Und Problemzonen sind nicht gern allein. Sie bringen ihre Freunde mit, die sich an Bauch und Hüfte niederlassen“, beschreibt sie ihrem amüsierten Publikum in der Villa Winkel unliebsame Veränderungen des weiblichen Körpers.

Nach einem waschechten Bayern sucht Zimny in Ochtrups guter Stube allerdings vergeblich. Wieder ein Beweis, dass der Bayer in seinem Land bleibt. „Deswegen kandidiert die CSU auch nicht bundesweit“, überlegt sie. Ihrer Meinung nach sollte aber eine Königin den Freistaat regieren.. „Wäre Ludwig II. eine Frau gewesen, würde Bayern heute von einer Königin regiert“, ist Zimny überzeugt. Sie selbst könnte sich vorstellen, in diese Rolle zu schlüpfen.

Aber was hat die Ruhrpottpflanze samt Ehemann im Schlepptau überhaupt in die Bayerischen Berge getrieben? Karin Zimny streicht ihre Dirndlschürze glatt und verrät den Grund ihrer Flucht in den Freistaat: „Meine Schwiegermutter Nummero drei. Sie ist eine klammernde Mutti, die uns mit ihrem Fürsorgefolterprogramm terrorisiert.“

Mit ihren blauweißen Anek­doten und Lebensweisheiten – mal als Song verpackt, dann wieder munter ins Volk schwadroniert – treibt sie den Anwesenden immer wieder die Lachtränen ins Gesicht. Etwa als sie das Zauberwort „Bewegung“ anspricht. „Ich mache gern Kontobewegung. Nach so einem Kontoworkout fühle ich mich total erleichtert.“

Das Publikum applaudiert kräftig. Der „Dirndlalarm“ im Rahmen der Kulturtage hätte allerdings mehr als 25 Besucher verdient.