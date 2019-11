Hochkaräter der deutschen Szene

Neben dem Gastgeber, dem Ochtruper Vibraphonisten Altfrid M. Sicking , sorgen drei Hochkaräter der deutschen Jazzszene für einen spannenden und improvisationsfreudigen Konzertabend.

Der Pianist Heiner Kleinjohann absolvierte sein Klavierstudium an der Musikhochschule Münster und ist seit Mitte der 70er-Jahre Pianist und Keyboarder in diversen Jazzformationen. In diesem Rahmen war er bei zahlreichen Festivals zu sehen und wirkte an Rundfunkproduktionen und Schallplatteneinspielungen mit. Darüber hinaus hat Kleinjohann eine Lehrtätigkeit an der Jazzabteilung der Musikschule Münster inne und ist Dozent beim Coesfelder Jazzworkshop.

Alexander Morsey ist einer der meistbeschäftigten Bassisten in Deutschland. Deshalb hat es auch so lange gedauert, bis er endlich mal wieder Gast in Sickings Jazzlounge ist. Morsey gewann etliche Preise, studierte an der Folkwang-Hochschule Essen und spielte mit fast allen bekannten Jazzgrößen. Er war Mitglied im BundesJazzOrchester unter Peter Herbolzheimer und wirkt mittlerweile auf über 60 CDs mit.

Auch der Schlagzeuger Wolfgang Ekholt gehört zu den Topmusikern der deutschen Jazzszene. Er war Mitglied in den Bands von Joachim Kühn, Toto Blanke, Jasper van`t Hof und Zbiniew Seifert und gründete gemeinsam mit dem Trompeter Uli Beckerhoff die Band Riot, die sich zu einer der gefragtesten deutschen Jazzformationen entwickelte. Außerdem spielte er mit zahlreichen bekannten Jazzmusikern, darunter Lee Konitz, Herb Geller, Bob Degen, Kenny Wheeler, Richie Beirach und John Abercrombie. Weiterhin unterrichtete er an der Musikhochschule Köln und an der Hochschule für Künste in Bremen.

Die Besetzung sowie das Programm versprechen wieder einen spannenden musikalischen Abend mit viel Improvisation und Kommunikation, mit viel Spielwitz und Interaktion in der jazzclubartigen Atmosphäre des Treff 10.

Die Veranstaltung findet statt am 22. November (Freitag) in Bad Bentheim, Kirchstraße 10. Beginn ist 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Karten sind im Vorverkauf auf www.reservix.de (Sickings Jazzlounge) und an allen bekannten Vorverkaufsstellen für 14,90 beziehungsweise acht Euro (eventuell plus Versandkosten) sowie an der Abendkasse (16 beziehungsweise acht Euro) erhältlich.