Abstrakt, aber dennoch mit Sinn für Details, die er in seinen Werken herausarbeitet. Eine Auswahl seiner zahlreichen Werke will der gebürtige Metelener, der in Ochtrup aufgewachsen ist und inzwischen in Magdeburg wohnt, Anfang kommenden Jahres in der Töpferstadt präsentieren.

Neben zahlreichen erotischen Frauenporträts sind es auch Stillleben oder eine Hommage an seine Heimatstadt, die den 68-Jährigen immer wieder künstlerisch beschäftigen. Inhaltlich auf eine bestimmte Richtung festlegen lässt sich der Maler dabei nicht. „Ich schöpfe aus meiner Fantasie“, sagt er über sich selbst. Und die Gedanken lassen sich nun mal nicht in eine Form pressen.

Ursprünglich war ihm das künstlerische Schaffen nicht in die Wiege gelegt worden. Seine Eltern waren beruflich als Obst- und Gemüsehändler aktiv, und „als eines von sechs Kindern musste ich da schon immer mithelfen“, erinnert sich Reinhard Woltering an seine Kinder- und Jugendzeit. Es folgte eine kaufmännische Ausbildung. „Aber parallel habe ich die Liebe zur Kunst entdeckt“, erzählt der Ochtruper. Wann immer es ging, beschäftigte er sich mit der Malerei: „Die Kunst bedeutet für mich Entspannung. Und es gelang mir sogar, neben der Arbeit im elterlichen Betrieb einige Kunstseminare am Paulinum Gymnasium in Münster zu belegen.“

Zunächst Pastellkreide, inzwischen auch Öl und Acryl sind seine bevorzugten Utensilien bei den Farbaufträgen. Die Motive wechseln. „Mitunter werde ich gefragt, ob ich jemanden porträtieren möchte. Das mache ich natürlich gerne. Wobei mir dann aber immer auch die eigene künstlerische Perspektive wichtig ist“, betont der 68-Jährige.

Ochtrup selbst würdigt er in den verschiedensten Ansichten. Da zeigt sich abstrahiert ein Teil der Innenstadt – so, wie Woltering sie noch von früher im Gedächtnis hat. Aber auch markante Orte, Wahrzeichen und Gesichter, die mit der Töpfergemeinde in Verbindung gebracht werden, setzt er zu einer Collage zusammen: Der Graf von der Gruppe „Unheilig“, die Bergwindmühle oder auch die Lambertikirche finden sich in diesem Exponat wieder.

Einige seiner Bilder hat der Ochtruper bereits in verschiedenen Galerien, darunter beispielsweise das Hundertwasserhaus in Magdeburg, ausgestellt. Reinhard Woltering: „Dort wurde ich durch Gespräche mit anderen Künstlern aber ebenso auch durch die positive Resonanz der Betrachter darin bestärkt, weiterzumachen und die Ergebnisse öffentlich zu präsentieren.“