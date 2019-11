Da hatte wohl jemand eine romantische Stunde im Bad verbracht – und anschließend vergessen, die Kerzen auf der Ablage auszupusten. Der Mieter am Hahnenkamp verließ die Wohnung und kurze Zeit später ging der Rauchmelder los. Nach zweistündigem Dauerpiepen riefen die Nachbarn am Mittwochabend gegen 22 Uhr entnervt die Polizei. Die sah bei ihrem Eintreffen Rauch – und informierte ihrerseits wiederum die Feuerwehr , so Wehrchef Andreas Leusing. Ein Löschzug mit etwa 30 Mann Besatzung rückte zur Brandbekämpfung aus. Die Floriansjünger mussten sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschaffen, evakuierten vorsorglich auch die Nachbarwohnung. Diese konnte nach Abschluss der Löscharbeiten aber wieder freigegeben werden, so Leusing.