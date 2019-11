Die Kommune will sich 2020 proaktiv an die Bekämpfung der behaarten Raupe machen. Heißt: An neuralgischen Punkten wie etwa Schulen, Kitas, Spielplätzen oder auch im Stadtpark sollen Fallen aufgestellt werden. Diese werden direkt am Baumstamm angebracht. Ein durchsichtiges PVC-Band wird umlaufend am Baum befestigt. Durch eine Öffnung darin werden die Raupen in einen Beutel geleitet. Weil die jungen Tiere zu diesem Zeitpunkt noch keine Brennhaare haben, können sie problemlos entsorgt werden.

Bei den Ausschussmitgliedern stieß dieser Plan auf Zustimmung. Die Politiker wirkten regelrecht euphorisch. Von der Anregung, diese Fallen auch entlang von Radwegen aufzustellen (Sebastian Scho, CDU), bis hin zu der Idee, Sammelbestellungen für Bürger vorzunehmen (Martin Grave, FWO), reichte das Repertoire. Doch die Umweltbeauftragte musste auf die Bremse treten. „Wenn die Fallen wirklich funktionieren, können wir gerne aufstocken, aber wir testen sie erst mal“, erklärte Gesine Hilgendorf . Zudem habe der Eichenprozessionsspinner einen relativ großen Aktionsradius, weshalb Raupen und Nester im kommenden Jahr nicht unbedingt an den selben Stellen zu finden seien wie in diesem Jahr.

Unabhängig davon, wie die Fallen funktionieren werden, gehe die Verwaltung selbstverständlich auch die akute Bekämpfung der ätzenden Raupen an. Dazu habe die Kommune mittlerweile einen Pool an Fachfirmen, auf die sie bei Bedarf zurückgreifen könne.

Was aber kann jeder Bürger tun? Meisenkästen aufhängen. Und zwar solche, deren Einfluglöcher so groß sind, dass nicht nur die kleinen Blaumeisen, sondern auch andere Insektenfresser wie Sperling und Kleiber die Quartiere nutzen können. „32 Millimeter sollten genügen“, erklärte Gesine Hilgendorf.