Vier Kategorien fürs Grünzeug

Die Verwaltung hatte offenbar mit mehr Zuschauern gerechnet. Doch am Dienstagabend war das Publikum im Ausschuss für Umweltangelegenheiten in der Gaststätte Bätenvoss recht überschaubar. Erneut war Diplom-Ingenieurin Monika Böhm vom Büro mb Grünmanagement aus Kon­stanz zu Gast, um über den aktuellen Stand bei der Erstellung des Grünflächenpflegekonzeptes zu berichten.

Letzteres soll einmal sämtliche städtischen Grünflächen umfassen. Dazu läuft parallel eine Bestandsaufnahme, die, so berichtete Bauamtsleiterin Karin Korten , mitunter gar nicht so einfach sei. Von Luftbildaufnahmen arbeiteten sich die städtischen Mitarbeiter bis ins Detail vor. „Und so manche Information bekommt man nur vor Ort“, hat Karin Korten gelernt.

Der Politik wurden nun zunächst einmal die geplanten Pflegekategorien vorgestellt. Wobei Standard und Pflegeaufwand von Kategorie 1 bis 3 abfallen. Die Verwaltung schlägt vor, Grünanlagen, die das Stadtbild in besonderem Maß prägen, in die Pflegekategorie 1 einzustufen. Dazu gehören beispielsweise der Lambertikirchplatz, die Laurenzstraße, die Flächen rund um die Villa Winkel sowie einige Sportplätze. Es handele sich um repräsentative Anlagen mit großer Bedeutung für Bürger und Touristen. Ihre Gestaltung ist dementsprechend hochwertig und differenziert. Die Flächen werden stark genutzt, der Anspruch an Pflegezustand und Sauberkeit ist hoch.

Etwas robuster kommen da Flächen der Pflegekategorie 2 daher. Zu ihnen zählen beispielsweise die Wallanlagen, das Schulzentrum, die Flächen am Spieker, Spiel- und Bolzplätze, Friedhöfe, aber auch die Ränder von Haupt-, Einfahrt- und Ringstraßen. Sie sind pflegeleicht, haben eine robuste Vegetation wie extensive Staudenpflanzungen, Bäume, Gehölzflächen, aber auch Wildkräuter-Rasen oder Blumenwiesen. Trotz des geringeren Standards sind die Flächen gut gepflegt und verkehrssicher.

Das gilt auch für Flächen der Pflegekategorie 3, wobei hier ein naturnaher Standard gilt. Gemeint sind beispielsweise die Ränder von Wohnstraßen und Wirtschaftswegen, städtische Schützenplätze, der Feuerlöschteich am Langenhorster Bahnhof oder auch der Bergpark. Diese Flächen sind deutlich weniger pflegeintensiv und teilweise auch schwer zugänglich.

In die Pflegekategorie 4 fallen zunächst neu angelegte Flächen wie etwa die Bastion, die Staudenbeete an der Laurenzstraße oder auch Wohnstraßen mit Neuanpflanzungen. Sie müssen anfangs intensiver gepflegt werden als später. So brauchen etwa junge Bäume regelmäßiger Wasser, weil ihre Wurzeln noch nicht so tief reichen.

„ Die Flächen müssen teilweise noch auf Vordermann gebracht werden. Die Flächen müssen teilweise noch auf Vordermann gebracht werden. “ Monika Böhm

Wichtig war Monika Böhm, dass nicht alle Grünanlagen bereits dem Standard ihrer künftigen Pflegekategorie entsprechen. „Die Flächen müssen teilweise noch auf Vordermann gebracht werden“, sagte die Expertin. Auf die Frage von Heidrun Tesker (SPD), warum etwa die Ortsdurchfahrt Langenhorst als „Entree der Stadt“ nicht höher eingestuft wurde, erklärte Karin Korten: „Natürlich kann man die Ortseinfahrten höher stufen. Wir sind da aber ganz bewusst vorsichtig rangegangen, um realistisch zu bleiben.“ Zudem habe Straßen.NRW den Pflegebedarf etwa in Höhe der Kategorie 2 eingeschätzt.

Welche Flächen künftig von externen Firmen und welche durch die Mitarbeiter des Baubetriebshofes gepflegt werden, steht noch nicht fest. „Es macht sicherlich Sinn, gewisse Arbeiten oder bestimmte Flächen zu vergeben, aber erst, wenn genügend Analysematerial vorliegt“, erklärte Korten. Zudem müsse dann die Frage geklärt werden, ob bestimmte Arbeiten, wie etwa das Rasenmähen oder ganze Flächen wie etwa der Bereich an der Bastion, vergeben werden.

Das beauftragte Fachbüro hat übrigens bereits Jahrespflegepläne erstellt. Jedoch könne der Personalbedarf für verschiedene Flächen und Tätigkeiten erst nach Abschluss der Flächenanalyse bestimmt werden.

Derweil dürfen sich die Fraktionen schon mal ausgiebig mit dem Grünflächenpflegekonzept beschäftigen – und die Bürger natürlich auch.