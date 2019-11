Vom Klo-Gang und von Disziplin

Wie viele Kinder Monika Reckels in ihrer Zeit als Erzieherin im Kindergarten St. Marien betreut hat? Die 63-Jährige hat nicht mitgezählt, aber grob überschlagen werden es sicherlich an die 900 Mädchen und Jungen gewesen sein. Und vereinzelt könnten unter den Kindern von einst sogar schon Großeltern von heute sein. Immerhin macht Monika Reckels ihren Job schon seit 45 Jahren. Doch nun ist Schluss. Am Freitag wurde die Ochtruperin in den Ruhestand verabschiedet.

Angefangen hat alles im Jahr 1975. „Wahnsinn“, meint die frisch gebackene Ruheständlerin rückblickend. Kurz bevor die gelernte Kinderpflegerin ihren Job begann, war der Kindergarten von der Lindenstraße an die Kampstraße umgezogen. Ursprünglich war die Einrichtung der Werkskindergarten der Firma Laurenz (sieh Infokasten). 1964 übernahm die katholische Kirchengemeinde St. Marien (ab 2005 St. Lambertus) die Trägerschaft.

Dass Monika Reckels „gut mit Kindern umgehen kann“, zeigte sich schon früh. Auch wenn ihr Berufswunsch zumindest zwischenzeitlich in eine ganz andere Richtung ging. Als Teenager half sie oft als Kindermädchen aus. Als ihre Freundinnen aber Nebenjobs als Verkäuferinnen annahmen, wollte die heute 63-Jährige das gleiche machen. „Da hat ein Lehrer zu meiner Mutter gesagt: ‚Lassen Sie das nicht zu. Die muss was mit Kindern machen’“ Er schätzte sie offenbar richtig ein. Monika Reckels sagt, sie würde auch heute immer wieder diesen Beruf wählen.

Doch was hat sich verändert in den vergangenen 45 Jahren? Insgesamt gab es in der Kita während dieser Zeit drei Leitungen: Den Anfang machte Christa Dieckmann-Kerkhoff , es folgte Rita Brinkjans und seit 1996 hält Doris Grett die Zügel in der Hand. 1975, als Monika Reckels anfing, gab es drei Gruppen mit insgesamt 90 Kindern und fünf Erzieherinnen in Vollzeit. Der Nachwuchs war damals zwischen vier und sechs Jahre alt. Ihre „Kindergartenkarriere“ dauerte maximal zwei Jahre. „Puh, das war schon manchmal viel, mit 30 Kindern in der Gruppe“, erinnert sich Monika Reckels noch gut.

Bis Anfang der 70er Jahre hatte der heutige Kindergarten St. Marien seinen Standort an der Lindenstraße. Foto: Stadtarchiv

Was ihr noch in Erinnerung geblieben ist: der gemeinsame Toilettengang aller Kinder. „Da war es egal, ob sie mussten oder nicht“, erzählt die Erzieherin kopfschüttelnd. In Reih’ und Glied marschierten die Mädchen und Jungen damals zum Waschraum – das Zähneputzen stand damals aber noch nicht auf dem Programm. Dafür mussten die Kinder leise sein. Es habe schon eine gewisse Disziplin geherrscht. „Es war aber auch eine größere Distanz da“, sagt Monika Reckels. Damals gehorchten die Kinder zumeist aufs Wort, heute müsse sie schon manchmal diskutieren. „Die Kinder sind heute viel selbstbestimmter“, freut sich die Erzieherin. „Heute hat man die Interessen und Bedürfnisse der Kinder viel mehr im Blick“, ergänzt die Verbundleiterin der katholischen Kindergärten in Ochtrup, Annette Holtmann. War früher beispielsweise ein gemeinsames Frühstück zeitlich festgelegt („Da saßen alle Kinder am Tisch“), gibt es heute bis etwa 10 Uhr ein freies Frühstück. Zudem wird in der Kita St. Marien wie auch in vielen anderen Einrichtungen frisches Obst, Tee und Wasser angeboten. „Früher gab es das nicht. Da hatte jedes Kind sein Frühstück mit“, weiß Monika Reckels.

Auch im Tagesablauf spiegelt sich diese Freiheit wieder: Stellte das Basteln in den 70er, 80er und 90er Jahren einen festen Bestandteil dar, dürfen die Kinder heute selbst entscheiden, ob sie basteln wollen oder vielleicht doch lieber auf dem Bauteppich spielen. „Und das ist gut so“, findet Monika ­Reckels.

Apropos: Einmal habe sich eines ihrer Kindergartenkinder beim Spielen mit Bauklötzen verletzt, erzählt Monika Reckels. Die Platzwunde am Kopf blutete und blutete. „Das werde ich wohl nie vergessen“, sagt die Erzieherin, die das Kind von einst direkt wiedererkannte, als es vor einiger Zeit seinen eigenen Nachwuchs in die Kita brachte.

Monika Reckels kommt mit ihren 63 Jahren nun auch schon ins Großelternalter, was sie aber nicht davon abhält, mit den Kindern auf dem Boden zu hocken, zu spielen und ihnen Geschichten vorzulesen. „Der Job hält jung“, findet sie immer noch Begeisterung für ihren Beruf. Erst 2012 stand eine Weiterbildung zur U 3-Fachkraft für sie an. 160 Stunden lang musste die gelernte Kinderpflegerin, die zuletzt in Teilzeit beschäftigt war, noch einmal die Schulbank drücken, damit sie weiter in ihrem Beruf arbeiten konnte.

Und was kommt nun? Monika Reckels möchte ihre Rente genießen: ausschlafen („Das muss ich erst noch mal üben“), in Ruhe frühstücken, mit dem Fahrrad unterwegs sein, Urlaub machen. Und wie finden das die Mädchen und Jungen im Kindergarten St. Marien? Gerne lassen sie ihre Monika nicht gehen. Aber sie hat ja immerhin versprochen, sie ab und zu mal zu besuchen.