Der Winter steht vor der Tür und auch die Mitarbeiter des Baubetriebshofes hatten bereits ihre ersten Einsätze, um die Straßen der Töpferstadt zu streuen. Im vergangenen Jahr wurde auf Anregung aus der Bürgerschaft im Rat darüber diskutiert, zusätzliche Straßen in den Winterdienstplan aufzunehmen (wir berichteten). Damals stellte die Politik dieses Ansinnen zurück. Es sollten zunächst die Erkenntnisse aus der Aktualisierung des Verkehrskonzeptes abgewartet und der Winterdienst dann entsprechend überarbeitet werden.

Im Sommer musste dann wiederum die Aktualisierung des Verkehrskonzeptes zurückgestellt werden, da mit dem Bau des Kreisverkehrs an der Stadthalle umfangreiche Straßensperrungen und Umleitungen verbunden waren und damit wesentliche Verkehrsströme nicht erfasst worden wären. „Nach Fertigstellung des Kreisverkehrs hat das beauftragte Büro nun seine Arbeit aufgenommen“ berichtete Bauamtsleiterin Karin Korten jüngst dem Straßen- und Tiefbauausschuss. Ergebnisse lägen jedoch noch nicht vor. Somit habe die Verwaltung den Winterdienstplan 2019/2020 nicht überarbeiten können. Korten versprach jedoch, wie schon im vergangenen Jahr, insbesondere die Hellstiege und die Beethovenstraße als Schulwege in der Winterdienstsaison mit in den Fokus zu nehmen und bei Bedarf auch dort zu streuen.