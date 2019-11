Das war am Donnerstag im Landgasthof Althoff nicht anders, als es um den verkehrsberuhigten Ausbau der Rilke- und Mörikestraße ging. Wiewohl die Situation in diesen beiden Straßen im Ortsteil Langenhorst schon sehr speziell ist. Platz im öffentlichen Straßenraum ist hier Mangelware. Deshalb wurden die Vorschläge, durch Pflanzbeete, Parkflächen und Baumanpflanzungen die Durchfahrt mit Hilfe dadurch entstehender Verschwenkungen zu drosseln und den Straßenverläufen einen gewissen Charakter zu geben, als problematisch gesehen. Das unproblematische Nutzen der Ein- und Ausfahrten auf die anliegenden Grundstücke stellen durchaus knifflige Planungsaufgaben dar.

Das zeigte sich schnell, als Jennifer Eilert von der Verwaltung Ausbauvarianten vorgestellt hatte. „Wir sind daran interessiert, dass sich der vorgesehene Ausbau an die Lenaustraße anschließen lässt“, betonte Bauamtsleiterin Karin Korten. Es sei auch berücksichtigt, dass Müll- und Rettungsfahrzeuge bei einer mitunter reduzierten Straßenbreite auf 3,50 Meter noch vernünftig rangieren könnten.

Die Einigung beim Ausbau mit grauem Betonstein und in Rot ausgeführten Wasserrinnen an beiden Fahrbahnseiten war dagegen schnell erzielt. Da es mitunter komplizierte Situationen vor einigen Grundstücken gab, einigte man sich mit den entsprechenden Anliegern in kleinerer Runde, diese Nüsse gegebenenfalls zu knacken. Auch kam man überein, sich möglicherweise die Situationen direkt vor Ort anzusehen und Verengungen (die sich gegebenenfalls in die jeweiligen Vorgartensituationen anbinden lassen) zur Veranschaulichung jetzt schon einmal aufzusprühen. Der Ausbau soll im Frühjahr des kommenden Jahres in Angriff genommen werden.