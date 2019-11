Langenhorster und Welbergener hatten sich mit 56 und 75 Prozent an der Nachfragebündelung beteiligt (die WN berichteten). Jetzt kann es losgehen mit den notwendigen Arbeiten, damit die Haushalte schon im nächsten Frühjahr über schnelles Internet und verlustfreie Datenübertragung verfügen können.

„Im Mai sollen die letzten Kunden an das neue Netz angeschlossen sein“, verkündete Projektmanager Guido Hill das ehrgeizige Ziel der Deutschen Glasfaser. Die Tiefbauarbeiten sollen bis zum 15. Januar 2020 abgeschlossen sein, versprach Hill. Allerdings müsse Petrus bei diesem Vorhaben für die richtigen Wetterverhältnisse sorgen. Danach könnten bereits die ersten Aktivierungen vorgenommen werden. „Mit diesem kurzen Zeithorizont binden wir alle Kunden rasch ans schnelle Internet an“, hieß es am Donnerstag. Technische Verfahren wie die offene Bauweise und die Einrichtung von Tagesbaustellen sollen die Beeinträchtigung der Langenhorster und Welbergener Bewohner auf ein Minimum beschränken, versicherte Hill. „Tiefbautechnisch werden die beiden Ortsteile auf links gedreht“, stellte er fest. Daher werde es gelegentlich zu Provisorien kommen können, bat Hill um Geduld. Bei Abschluss der Maßnahmen sei aber wieder alles fertig, so die Zusage der Deutschen Glasfaserfaser.

Der Hauptverteiler werde in Langenhorst am Gravenkamp stehen, dokumentierte Hill in seiner Präsentation. Mit der Größe von etwa einer halben Garage füge er sich außerdem harmonisch in das Wohnumfeld ein. Wie die Installation direkt an den Häusern vorgenommen wird, wurde ebenfalls eingehend erklärt. Und die verschiedenen Tarife informierten die Zuhörer über Einsatzmöglichkeiten und deren Kosten.

An den diversen Info-Stationen, die über den ganzen Saal verteilt waren, nutzten die Anwesenden die Gelegenheit, auf viele Fragen Antworten zu bekommen. Zudem richte das Unternehmen ein Beratungsbüro in Ochtrup ein, das an der Bahnhofstraße seinen Sitz haben werde, so die Auskunft von Guido Hill. Dann könnten sich auch Kurzentschlossene noch für einen kostenfreien Anschluss entscheiden, der nach Abschluss der Aktivierungen nicht mehr möglich sei.