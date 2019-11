Die Stadt Ochtrup möchte in Sachen Hochwasserschutz in Langenhorst und Welbergen endlich konkreter werden. Das teilte Bauamtsleiterin Karin Korten jetzt im Umweltausschuss mit. Fast zehn Jahre nach dem Hochwasser in den beiden Ortsteilen sei das auch angemessen, erinnerte Sebastian Scho (CDU). Doch weder Politik noch Kommune seien untätig gewesen, erklärte Korten.

Rückblick: Nach dem Hochwasser 2010 machten sich Stadt und Politik an die Ausarbeitung entsprechender Schutzmaßnahmen, was sich jedoch als sehr langwierig herausstellte. Nach langen Diskussionen wurde 2016 beschlossen, die Variante „Neue Vechte“, bei der eine natürliche Umflut genutzt werden soll, umzusetzen. Zudem plante die Kommune Schutzmaßnahmen im Bereich des Farb- und des Feldbachs vor Langenhorst.

Ende November 2018 stellte sich allerdings heraus, dass die Variante „Neue Vechte“ für die Kommune praktisch nicht umsetzbar ist. Das Problem: Der nötige Grunderwerb gelang nicht. Somit waren die Entscheider gezwungen, auf die „zweitbeste Variante“, ein Umgehungsgerinne, umzuschwenken.

Der Haken an dieser Lösung: Die Bezirksregierung hatte hierfür seinerzeit keine Fördermittel in Aussicht gestellt, da bei einem Umgehungsgerinne die ökologische Durchgängigkeit nicht so hoch wäre wie bei einer neuen Vechte. Nach langen Gesprächen mit der Bezirksregierung konnte sich schließlich auch die Behörde mit der zweitbesten Lösung anfreunden und sagte eine Förderung zu (wir berichteten).

Jetzt hat die Stadt erneut das Gespräch mit der Bezirksregierung gesucht. Denn sie möchte die Maßnahmen „Umgehungsgerinne“ sowie „Feld- und Farbbach“ künftig getrennt betrachten, um so die Umsetzung sukzessive vorbereiten zu können. Aktuell habe die Kommune bereits Zugriff auf wichtige Flächen, so dass ein „maßgeblicher Beitrag zum Hochwasserschutz“ geleistet werden könne, so Karin Korten. Wichtig sei der Verwaltung, 2020 in das Planverfahren einsteigen zu können. „Das heißt aber nicht, dass im kommenden Jahr schon gebaut wird“, trat die Bauamtsleiterin dennoch auf die Bremse.