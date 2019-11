Ochtrup -

Rockige Sounds, brummende Verstärker und aufschreiende Gitarren – am Freitagabend stand das Jugendcafé Freiraum ganz im Zeichen des Alternative Rocks. Der Headliner des Abends war die Ochtruper Band „Crimson Fall“, deren Mitglieder bereits im Sommer in den Räumen des Jugendcafés ihre erste Platte aufgenommen hatten. Diese präsentierten sie an diesem Konzertabend erstmalig ihrem Publikum.