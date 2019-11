Bergwindmühle wird zum Pilgerort

Am Freitag und Samstag konnte man sich des Eindrucks nicht erwehren: Es scheint eine neue Pilgerbewegung in Ochtrup zu geben. Alles was Beine oder Fahrräder hatte, strebte auf den Berg zur „Vorweihnachtlichen Adventsstimmung an der Bergwindmühle“. Da war fast halb Ochtrup unterwegs.

So lange es noch hell war, kamen auch die Menschen unter 140 Zentimetern Körpergröße, sobald es dunkler wurde, vor allen Dingen diejenigen, die darüber hinausgewachsen waren. Auch bei der elften Auflage dieses gemütlichen Marktes hatten der Jugendförderverein Ochtrup (JufO) und die Unterstützer von Schützenverein Niederesch sowie vom Förderverein Bergwindmühle alles bestens vorbereitet.

„Seit längerem nutzen wir auch die der Mühle gegenüberliegenden Wiesen für Stände, Buden und Angebote. Zudem hat sich die kleine Bühne nicht nur beim Besuch des Nikolaus echt bewährt“, freute sich Josef Holthenrich vom Vorbereitungskreis. Dann musste er aber schnell wieder los, Getränke für den Posaunenchor bereitstellen, der den Nikolausbesuch musikalisch ankündigte und selbstredend begleiten sollte.

Aber bis dahin war noch ausreichend Zeit, über den weihnachtlich angehauchten Markt rund um die Bergwindmühle zu schlendern, die vielen schmucken Angebote anzuschauen, über den Kauf von allerlei Geschenken zu entscheiden oder sich bei den vielen Angeboten von fester und flüssiger Wegzehrung zu bedienen.

„Die Resonanz war schon gestern überwältigend. Aber wir schielen nicht nur auf Besucherzahlen, sondern haben hier eine echte Budenburg anzubieten, die kleine Attraktionen wie das Karussell bietet, aber auch Chancen zum Verweilen beim Stockbrotbacken anbietet“, berichtete Markus Bender vom Vorstand des JufO am Samstagnachmittag in Erwartung des Nikolaus. Ihm ist es wichtig, dass die Idee der Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit im Vordergrund steht, wenn es um den Erlös der arbeitsaufwendigen Veranstaltung geht.

Vorweihnachtliche Adventsstimmung an der Bergwindmühle 2019 1/65 Zahlreiche Besucher pilgerten am Freitag und Samstag zur vorweihnachtlichen Adventsstimmung an der Ochruper Bergwindmühle. Höhepunkt am Samstag war -- vor allem für die jüngsten Besucher -- der Besuch von St. Nikolaus. Foto: Anne Steven

Als der von den Kindern lang erwartete und herbeigesehnte Nikolaus endlich an der Bergwindmühle auftauchte, wurde es dort oben proppenvoll. Trotzdem konnte sich der heilige Mann, für den auf der Bühne extra ein Sessel aufgestellt worden war, jedem mehr oder weniger aufgeregten Kind bei der Stutenkerl- und Süßigkeiten-Übergabe freundlich widmen. Denn in dem wuseligen Chaos herrschte dann doch irgendwie eine heilige Ordnung.

Immer mehr Vereine, Gruppen und Organisationen aus der Töpferstadt beteiligen sich mittlerweile an der Adventsstimmung. Deren Organisatoren sind bemüht, es gemütlich und überschaubar zu halten, freuen sich aber über immer mehr Mitmacher und Hobbykünstler. Und was den Kindern die Märchenrunde mit der freundlichen Erzähltante im ersten Stock der Bergwindmühle ist, sind den Erwachsenen die Zelte und Verpflegungsstände an denen sich – zumeist gegen Abend – Cliquen, Nachbarschaftsrunden und Kegelvereine treffen. „So gesehen könnte das schon stimmen mit dem Pilgerort“ schmunzelte Timo Rolfs, der diesmal mit wuscheligem Rauschebart für frisch geröstete Maronen sorgte.

Apropos Märchentante: Die erzählte eine Geschichte, wie man es als Kind in Och­trup anstellen muss, dass es zu Weihnachten schneit. Der kleine Niklas kam nach dem Märchen aufgeregt zu ihr und fragte ganz verwirrt „Klappt das nur in Ochtrup? Ich komm’ doch aus Wüllen?“ Renate Schier beruhigte den jungen Mann und öffnete dann auch noch ihre kleine Schatztruhe mit Glitzerüberraschungen.