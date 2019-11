Der Verein „Lernen fördern“ mit Sitz in Ibbenbüren (Breite Straße 10) fördert, bildet und qualifiziert Menschen mit unterschiedlichen Unterstützungsbedarfen zu einer eigenständigen und nachhaltigen Teilhabe an Arbeit und gesellschaftlichem Leben. In den sieben Einrichtungen zur Bildung und Teilhabe in Emsdetten, Greven, Ibbenbüren, Lengerich, Rheine, Steinfurt und Hamm arbeiten mehr als 200 fest angestellte pädagogische Fachkräfte, die monatlich mehr als 1500 Teilnehmende betreuen. Jährlich werden mehr als 100 Jugendliche in eine betriebliche Berufsausbildung vermittelt. Zusätzlich bietet der Verein nach eigenen Angaben für mehr als 2500 Schüler eine erste berufliche Orientierung mit Potenzialanalysen, Berufsfelderkundungen und Praxiskursen an.