„Nach dem Erfolg am Weltkindertag im September mit über 10 000 Besuchern und mehr als 500 Ehrenamtlichen soll das Thema Kinderrechte an diesem Tag noch einmal vertieft werden“, heißt es in einer Ankündigung des Kreissportbundes Steinfurt. Die Kinder erwarte ein buntes Programm mit verschiedensten Bewegungsaktionen und Spielen um gemeinsam – ganz nach dem Motto – „aktiv und bewegt für Kinderrechte“ – in Bewegung zu kommen.

Dabei stellen sich Veranstalter und Kinder der gemeinsamen Aufgabe, in einer kleinen Rallye die Stadt auf Kinderrechte-Orte hin zu untersuchen. „Bei der anschließenden Kinderkonferenz haben die Kinder die Möglichkeit, ihre Wünsche unmittelbar gegenüber Bürgermeister Kai Hutzenlaub zu äußern“, versprechen die Organisatoren. Zusammen werde diskutiert und die Realisierung der Wünsche überdacht.

Anmeldeschluss für die Veranstaltung ist am heutigen Mittwoch. Die Einladungen wurden in den Schule verteilt und können dort auch wieder abgegeben werden, informiert der Kreissportbund, der auch für Fragen unter Telefon 0 25 51 / 83 36 30 oder per E-Mail an info@ksb-steinfurt.de zur Verfügung steht.