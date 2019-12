Ach, ist das aufregend, wenn man auf den Nikolaus wartet. Das spüren auch die Kinder aus dem Niedereschgebiet am Sonntagnachmittag. „Ich habe ihn schon gesehen“, kündigt Ralf Hippe vom Schützenverein Niederesch an. Alle Jahre wieder lädt der vereinsinterne Nikolausverein den heiligen Mann ein.

Gebannt schauen die Kleinen zu den Wolken, während die Kapelle Gust das Nikolauslied ertönen lässt – bis die ersehnte Himmelskutsche endlich um die Ecke gefahren kommt. Der Nikolaus ist nicht allein. Knecht Ruprecht und zwei Engel begleiten ihn.

„Das ist ja ein toller Empfang. So viele Kinder und Eltern“, freut sich St. Nikolaus und nimmt in einem Sessel Platz, um den Kindern eine Geschichte aus seinem Goldenen Buch vorzulesen. Es ist die Legende vom heiligen Nikolaus, als dieser noch auf der Erde lebte und arme Menschen beschenkte. Die Kleinen haben sich um den heiligen Mann geschart und lauschen seinen Worten

Nikolausempfang im Niedereschgebiet 1/24 Am Sonntagnachmittag fand der traditionelle Nikolausempfang des Schützenvereins Niederesch statt. Zahlreiche Kinder mit ihren Eltern und Großeltern nahmen daran teil. Foto: Irmgard Tappe

„Möchte denn jemand von euch noch etwas sagen?“, fragt Nikolaus in die Runde. Na, so recht traut sich niemand. „Ich“, sagt plötzlich die fünfjährige Clara und trägt das Gedicht „Von drauß’ vom Walde komm ich her“ vor. St. Nikolaus staunt und verspricht den Kindern, dass er sie am Abend daheim besucht. Dann will auch die kleine Ida ihm ein Lied singen.

„Und wir werden jetzt mit dem Nikolaus durch das Niedereschgebiet ziehen, damit er auch weiß, wo ihr wohnt“, sagt Ralf Hippe. Nikolaus und seine himmlischen Begleiter steigen wieder in die Kutsche. Geleitet von der Blaskapelle Gust und gefolgt von den vielen Kindern mit ihren Eltern und Großeltern setzt sich der Nikolausumzug in Bewegung.