Legosteine sind in fast jedem Kinderzimmer zu finden – kein Wunder, können mit ihnen sowie ein bisschen Kreativität neue fantasievolle Welten erschaffen werden. Doch nicht nur Kinder sind begeistert von den kleinen bunten Steinen. Auch Betty Schürmann ist dem Bauspaß verfallen. Aus diesem Grund lud sie am Samstagmorgen Kinder in die Räume der Bücherei St. Lamberti ein. Dort durften die Mädchen und Jungen, die teilweise von einem Eltern- oder Großelternteil begleitet wurden, während der vom Verein Puppen- und Spielzeugmuseum Ochtrup organisierten Veranstaltung nach Herzenslust mit Legosteinen bauen. Dabei stand ihnen eine große Bandbreite von Angeboten zur Auswahl, denn von der Reihe „ Lego Friends“ über „Lego City“ bis hin zur Winterlandschaft aus Lego-Elementen war alles dabei, was Kinderaugen zum Strahlen bringt.

„Mit diesem Angebot möchte ich den Kindern die Freude am Spielen mit Lego vermitteln. Sie sollen ihre Zeit lieber damit verbringen, als am Computer zu sitzen“, erklärt Betty Schürmann, und muss auch schon weiter, denn drei junge Teilnehmerinnen benötigen ihre Hilfe. Besonders angetan haben es ihnen die rosa-roten Angebote, die sie zielstrebig mit Hilfe einer Anleitung nachzubauen versuchen. „Zuhause habe ich ganz viel Lego, aber eine Herzkiste habe ich nicht. Deshalb möchte ich sie heute zusammenbauen“, erklärt eine von ihnen, während sie konzentriert Stein um Stein setzt.

Am Nachbartisch geht der siebenjährige Lorenz die Sache derweil ähnlich an. Er hat ein Gabelstapler-Bauset zum Nachbauen auserkoren. „Das ist gar nicht so einfach, aber ich bekomme das schon hin“, ist er überzeugt.

Ob nach Anleitung oder selbstständig gebaut – mit ein wenig Kreativität entstehen nach und nach immer mehr kleine Bauwerke aus Legosteinen, die von den Teilnehmern stolz betrachtet werden.