Die Repräsentanten der Vereine waren zu einer gemütlichen Kaffeerunde eingeladen, um zum Kontakt untereinander und mit den Verantwortlichen der Bank zu kommen. Peter Gaux betonte, dass sich sein Haus besonders den Menschen und Betrieben in der Region verpflichtet fühle. Mit dem Erlös aus deren Geld und Krediten gebe die Bank etwas an engagierte Menschen in der Region und ihre Anliegen und Aufgaben zurück.

Auch in der Diskussion um Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Umweltbewusstsein wisse sich die Volksbank Ochtrup-Laer zunehmend in der Pflicht. Auf Anregung der Volksbank-Marketingleiterin Uta Wienefoet habe man jedem Gast einen kleinen Beutel mit drei umweltfreundlichen Einkaufsnetzen auf den Platz gelegt, um im Alltag kleine Schritte zu tun, den überbordenden Plastikmüll einzudämmen. „Wir als Bank achten beispielsweise bei eigenen Investitionen verstärkt auf Nachhaltigkeit, schauen uns die Art des Wirtschaftens und die Produkte der Unternehmen in den Fonds genau an”, informierte der Bankchef. Nachdem die Spenden- Umschläge verteilt und das Foto gemacht war, widmeten sich die Gäste Kuchen- und Kaffee-Genuss sowie angeregten Gesprächen.