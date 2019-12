Die Besucher begeben sich mit dem Ensemble auf eine musikalische Reise durch die zauberhafte Vielfalt der vorweihnachtlichen Musik. Alle Jahre wieder gibt es auf diesem besinnlichen und beschwingten Weg eine kleine Auszeit vom alltäglichen Vorweihnachtsstress.

Der Chor fordert die Zuhörer mit seinem Repertoire auf, sich entspannt zurückzulehnen und die Winterträume zu genießen. Gemeinsam mit den Wettrin­generinnen und ihren Gästen können Musikfreunde sich im festlichen Ambiente der Dionysius-Kirche auf die bevorstehenden Festtage einstimmen.

Das Programm sorgt für eine ausgewogene Stimmung zur Besinnung, Einkehr und Hoffnung. Die Konzertbesucher erwartet eine Auswahl an Highlights wie „Gloria in Excelsis“, „Jauchzet vor Gott alle Länder der Erde“ und“ Heilige Nacht“. Aber auch heitere, beschwingte Lieder aus dem Gospelbereich sollen an diesem Nachmittag zu Gehör gebracht werden.

In diesem Jahr wird darüber hinaus der bekannte Opern- und Operettensänger Matthew Overmeyer das Publikum mit romantischen Weisen verzaubern. Zudem will der Männergesangsverein Sängerlust seinen Zuhörern musikalisch das Herz öffnen. Alle Konzert-Mitwirkenden werden von der Pianistin Olga Schonurowa am Klavier durch ihren Auftritt begleitet.

Karten für das Adventskonzert des Frauenchores Wettringen am Sonntag (8. Dezember) um 16 Uhr in der St.-Dionysius-Kirche in Welbergen sind erhältlich bei der LVM-Agentur Deiters und Blumen Brüning in Wettringen, bei „Unser Laden“ in Welbergen, bei allen Sängerinnen des Frauenchores oder an der Abendkasse. Der Preis beträgt zehn Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder.