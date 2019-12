Basar ermöglicht Hilfe zur Selbsthilfe

Viele fleißige Helfer haben Socken, Schals und Mützen gestrickt, Weihnachtskarten gestaltet oder Taschen und Kinderschürzen genäht. Auch Baumschmuck, Schlüsselanhänger und Liköre nach Großmutters Art dürfen nicht fehlen. Ansprechende Holzarbeiten können die Wohnzimmer schmücken. Das reichhaltige Angebot kann nur in Auszügen aufgezählt werden, es lohnt sich auf jeden Fall, vorbeizukommen, empfiehlt die Gruppe in ihrer Pressemitteilung.

Helfen ist im Eine-Welt-Laden auch eine Gaumenfreude. Besucher können erlesene Spezialitäten genießen und kaufen, die weder der Umwelt auf den Magen schlagen, noch den bitteren Beigeschmack der Ausbeutung besitzen. Ob Wein, Kaffee, Tee, Honig, Schokolade, Pralinen, Popkins, Plätzchen – alle Produkte in dem Laden stammen aus kontrolliertem Anbau. Der höhere Preis ermöglicht den Menschen im Produktionsland ein würdiges Leben

Außerdem steht ein reichhaltiges Warenangebot aus der „Einen Welt“ wie Kunstgegenstände, Spielzeuge, Ledermäppchen, Geldbörsen oder Geschenkpapier zum Kauf bereit.

Selbstverständlich wurden die Waren aus der „Einen Welt“ wieder zu fairen Preisen eingekauft. Der Erlös der Produkte kommt insbesondere Mädchen zugute, die dann für 15 Euro im Jahr zur Schule gehen und ein Mittagessen, die häufig einzige Mahlzeit am Tag, bekommen können. Oft ist es in den Familien so, dass das Geld allenfalls für einen Jungen aufgebracht werden kann, aber nicht für mehrere Kinder.

Auch Krankenversicherungen für die Ärmsten der Armen werden zum Beispiel in Ghana bezahlt. Wer in diesen Ländern krank wird, muss für die Behandlung Geld mitbringen.

Frauen erlernen den Beruf der Näherinnen, damit sie anschließend auf dem Markt Kleidung verkaufen und davon die Familie unterstützen können, erklären die Organisatoren.

Grundsatz der Weihnachtsaktion ist wie bei allen Aktivitäten der Gruppe „Hilfe zur Selbsthilfe“. Der Veranstalter achten darauf, so schreiben sie in ihrer Pressemitteilung, dass jeder gespendete Euro direkt bei den Projektpartnern ankommt. Sie sorgen für die Verteilung vor Ort. Die Eine-Welt-Gruppe bekommt Berichte darüber, wie das Geld eingesetzt wurde.

Am Sonntag um 10.15Uhr stellt sich die Eine-Welt- Gruppe im Gottesdienst der evangelischen Kirche vor. Die „Sing out“ Gruppe wird den Gottesdienst begleiten.

Der Erlös des Weihnachtsbasars wird den Projekten der Gruppe in Südamerika (Brasilien), Afrika (Ghana und Uganda) sowie Asien (Pakistan) uneingeschränkt zufließen.