Jetzt macht das Grün etwas her

Ochtrup -

Ein gemeinsames Bastelprojekt starteten am Dienstagnachmittag die Mädchen und Jungen aus dem DRK-Kindergarten Niederesch und die Bewohner im Carl-Sonnenschein-Haus. Sie stellten weihnachtlichen Schmuck für die Tannenbäume in der Ochtruper Innenstadt her.