Ochtrup -

Das Adventskonzert der Stadtkapelle Ochtrup steht vor der Tür. In diesen Tagen feilen die Musiker zusammen mit ihren Kollegen vom Blasorchester Metelen noch fleißig an ihrem Programm. Stattfinden soll das Konzert am zweiten Adventssonntag (8. Dezember). Die Musiker laden um 15.30 Uhr alle Interessierten in die Marienkirche ein.