Birte Scho ist nach eigenen Worten eine echte „Second-Hand-Liebhaberin“. Die 31-jährige Och­truperin hat ein Problem damit, wenn Kleidung zur Einwegware wird, wenn Fehlkäufe ungetragen in den Müll wandern, oder gut erhaltene Klamotten, weil sie nicht mehr gefallen, im Schrank vermodern. Mit diesen Gedanken ist sie nicht allein. Second-Hand ist ein allgemeiner Trend. Im Internet stöbert die Mutter von zwei kleinen Kindern oft nach Klamotten. Doch die Sachen nur am Bildschirm zu betrachten, das sei gerade bei Second-Hand-Ware sehr unpraktisch, hat Birte Scho festgestellt. „Man muss den Stoff anfassen, sehen wie das Teil verarbeitet wurde“, ist ihr Qualität sehr wichtig. So ein Geschäft mit Kleidung aus zweiter Hand wäre da doch optimal, oder nicht? Gesagt, getan.

Vor einigen Wochen hat Birte Scho den Sprung in zumindest nebenberufliche Selbstständigkeit gewagt, und an der Laurenzstraße die Second-Hand-Boutique „Neuer Glanz“ eröffnet. Auf 30 Quadratmetern Verkaufsfläche warten nun zahlreiche gut erhaltene Kleidungsstücke auf neue Besitzer. „Viele Teile sind noch ungetragen“, hat Birte Scho festgestellt. Einige hätten gar noch ihre ursprünglichen Preisschilder. Die meisten Sachen stammen von Freunden und Bekannten, die ihre Kleiderschränke nach verborgenen Schätzen und echten Klassikern durchstöbert haben. Etwa drei Monate bietet Birte Scho die Kleidungsstücke bei sich im Geschäft an. Dabei wählt sie aus, was sich verkaufen lassen könnte. Findet das Teil einen neuen Besitzer, erhält der Verkäufer 45 Prozent des Bruttoverkaufspreises. „Das Prinzip ist nicht für jeden etwas. Aber ausprobieren lohnt sich“, findet Birte Scho.

Und wer denkt, dass zwei oder drei Jahre alte Kleidung vollkommen aus der Mode ist, der irrt. „Es gibt immer eine Art Wellenbewegung. Viele Trends kommen wieder“, weiß Birte Scho aus Erfahrung. Beim Gedanken an Schlaghosen oder Röhrenjeans, findet sich diese Aussage bestätigt. Zudem wirkten ältere Stücke, mit neuen Teilen kombiniert, wieder ganz anders und neu.

Birte Scho ist vor allem die Nachhaltigkeit wichtig. „Ich möchte weg von der ‚Fast Fashion’“, erklärt die Och­truperin. Gerade in Kleidung steckten so viele Ressourcen, die es zu nutzen gelte – wenn möglich auch ein zweites oder drittes Mal. Sei die Qualität der Kleidungsstücke gut, hätten diese doch eine zweite Chance verdient, findet die 31-Jährige.