So auch am vergangenen Samstag, als wieder Buden und Stände auf dem Schützenplatz im Auster-esch aufgebaut waren und sich viele Vereinsmitglieder und Gäste zu einem gemütlichen Beisammensein trafen. „Alle Vereinsmitglieder werden eingeladen und ganz besonders sind auch Gäste willkommen“, sagt der Vorsitzende der Schützen, Ludger Wiechers, bei einem Glas Glühwein. Er freue sich zudem über die vielen freiwilligen Helfer aus dem Verein, ohne die ein solcher Weihnachtsmarkt gar nicht zu stemmen sei, betont er nachdrücklich.

An den dicht umlagerten Ständen stärkten sich die Besucher mit süßen Waffeln und herzhaften Reibeplätzchen, bei heißen und gekühlten Getränken kamen die Besucher schnell miteinander ins Gespräch und die Kinder warteten schon ganz gespannt auf den Nikolaus, der für den frühen Abend seinen Besuch auf dem Festplatz angekündigt hatte.

Jedes Kind durfte sich über einen Stutenkerl freuen, die der Nikolaus in seinem Gepäck mitgebracht hatte.

Musikalisch zauberten die „Gustinis“ mit ihrer Musik eine festlich-adventliche Stimmung auf dem Platz im Austeresch, wo die Besucher noch bis in den Abend in fröhlicher Runde an den Buden zusammen standen.