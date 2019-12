Ochtrup -

Während draußen zu dieser Jahreszeit alles schnell still und dunkel wird, feuern die Stadtkapelle Ochtrup und das Blasorchester Metelen am Sonntagnachmittag musikalisch gegen diese triste Stimmung an. In den Gemäuern der Marienkirche fesseln sie das Publikum für die nächsten anderthalb Stunden mit weihnachtlichen Tönen.