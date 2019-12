Im Innenhof der Gaststätte „Zum Kapellenhof“ hatten zahlreiche Vereine und Klübchen ihre Buden aufgebaut und boten den Besuchern Speis und Trank an.

„Wir wollen einen Weihnachtsmarkt für alle großen und kleinen Mitglieder der Dorfgemeinschaft anbieten“, erklärten Jonas Merselt und Jenny Brinkschmidt, Vorsitzende der Welbergener Langjugend.

Dieser Intention der Landjugendlichen folgend war auch die kfd Welbergen Teil der vorweihnachtlichen Veranstaltung. „Das Besondere an diesem Markt ist, dass das ganze Dorf und auch ehemalige Welbergener, die zum Beispiel nach Ochtrup gezogen sind, zusammenkommen“, erklärte Michaela Barkling, Vorsitzende der kfd Welbergen. „Das Ganze ist eine Art generationsübergreifendes Projekt“, schmunzelte sie. Und tatsächlich: Während die Erwachsenen an den Ess- und Trinkständen versorgt wurden, warteten die Kinder bereits voller Vorfreude auf den Nikolaus, der seinen Besuch angekündigt hatte. Natürlich ließ es sich der rotgekleidete Bartträger nicht nehmen, pünktlich um 16 Uhr gemeinsam mit seinem treuen Begleiter Knecht Ruprecht von der Freiwilligen Feuerwehr zu seinem Einsatzort gebracht zu werden. Nachdem alle gemeinsam das Lied „Morgen kommt der Nikolaus“ angestimmt hatten, holte der Kinderheld aus seinem großen, braunen Sack hervor, was er für die kleinen Welbergener mitgebracht hatte. So verteilte er an jedes Kind, dessen Eltern den Nachwuchs zuvor im Dorfladen angemeldet hatten, eine Tüte voller Leckereien wie einem Saftpäckchen, Schokolade und Chips hervor.

Und wem es draußen zu kalt war, der konnte es sich entweder in der Gaststätte „Zum Kapellenhof“ gemütlich machen, einen von innen wärmenden Kakao oder Glühwein an einem der Stände trinken, oder sich einigen kleinen Weihnachtsmarktbesuchern anschließen, die in der Mitte des Innenhofes an einem Lagerfeuer Stockbrot zubereiteten.