„Da scheppern Ihnen die Ohren weg“

Es könnte alles so schön sein: Die Musikschule in Ochtrup wie auch der gesamte Zweckverband freuen sich über steigende Schülerzahlen, das musikalische Angebot ist breit aufgestellt und auch die Dozenten sind mit den Honorarentwicklungen durchaus zufrieden, wie Musikschulleiter Andreas Hermjakob betont. Doch der Musikschule macht die Raumnot zu schaffen. Sie ist wie ein zu fest geschnürtes Korsett – und das nicht erst seit gestern.

Problem seit den 90er Jahren

Das Problem habe es schon in den 90er Jahren gegeben, erinnert sich der Leiter des städtischen Fachbereichs Ordnung, Schulen, Soziales, Michael Alfert . „Die Musikschule hat immer schon gesucht.“ Seit 2016 heißt deren Leiter Andreas Hermjakob. Er möchte das Problem nun endlich angehen und ist der Ansicht, dass die Bildungseinrichtung mit besseren Raumkapazitäten noch viel mehr bieten könnte, vor allem mehr Qualität.

Die Musikschule sei schwer zu verorten, sagt ihr Leiter. Insgesamt befinden sich 28 Räume an 17 verschiedenen Unterrichtsstätten in der Nutzung. Seit 2015 wird ein Großteil des Unterrichts in der Lambertischule erteilt, da die vormalige Schwerpunkt an der Pestalozzischule als künftige Feuerwache wegfällt. Weitere Unterrichtsstätten sind die Realschule, das Gymnasium, die Marien- und die Von-Galen-Schule, fünf Kitas sowie jeweils ein Raum in der Kirchengemeinde und der Stadthalle.

Die Basis hat sich verändert

Der Grundgedanke, für den Musikschulunterricht die Grundschulen zu nutzen, um dort nachmittags Angebote unterzubringen, sei nicht verkehrt, findet Hermjakob. Jedoch hätte sich die Basis verändert. In den Grundschulen gibt es heute den offenen Ganztag und die Hausaufgabenbetreuung. Das binde zusätzlich Raumkapazitäten am Nachmittag. Hinzu kommen Elternsprechtage, Projektwochen oder auch Weihnachtsfeiern. Dass Lehrer ihre Klassenräume schon nachmittags für eine am nächsten Tag stattfindende Weihnachtsfeier dekorieren, kann Hermjakob verstehen. Doch er hat ebenso Verständnis für seine Dozenten, die den Raum dann nicht oder nur mit großem Aufwand nutzen können.

Apropos: Die Musikschule hat einen hohen Anspruch an ihre Lehrkräfte. „Wir erwarten einen Abschluss an einer Musikhochschule“, erklärt Hermjakob. Gleichzeitig könne er ihnen zwar mittlerweile ein anständiges Honorar bieten, jedoch keinen festen Arbeitsplatz. „Die Dozenten müssen mitunter mehrmals am Tag ihren Arbeitsplatz wechseln“, weiß der Musikschulleiter. Hinzu kommt das Pendeln zwischen den Unterrichtsstätten. „Da müssen wir attraktiver werden“, wünscht sich Hermjakob, dass die Musikschule auch als Arbeitgeber wahrgenommen wird.

Nicht selten fallen Kurse und Unterrichtseinheiten aus, weil keine adäquaten Räume zur Verfügung stehen. „Der Dozent bekommt sein Geld, weil ich ihn bestellt habe. Der Schüler bekommt sein Geld aber ebenfalls zurück“, rechnet Hermjakob vor. Neben diesem finanziellen Faktor ärgert den Musikschulleiter aber auch die fehlende Kontinuität des Musikunterrichts. Letzteres habe wiederum Auswirkungen auf die Qualität.

Adäquate Unterrichtsräume

Doch wie und vor allem wo könnte besser laufen? „Es müssten für rund 200 Jahreswochenstunden adäquate Unterrichtsräume geschaffen werden“, erklärt der Musikschulleiter. Da bei voller Auslastung bis zu 15 Dozenten gleichzeitig unterrichteten, gelte es mindestens 15 Räume vorzuhalten, die parallel nutzbar sein müssten.

Große Klassenräume wie es sie an den Schulen gibt, seien für den Musikunterricht nicht optimal. „Da scheppern Ihnen die Ohren weg“, weiß Hermjakob aus Erfahrung. Besser seien kleine, akustisch optimierte Übungskammern. In der Vergangenheit habe die Stadt durch eine Mehrfachnutzung der Räume viel Geld gespart. Doch derzeit drehe sich das Gebäudekarussell in Ochtrup und biete womöglich eine Chance für die Musikschule. Hermjakob schwebt in diesem Zusammenhang aber nicht ein eigenes Gebäude für die Musikschule vor. Eine gemeinsame Raumnutzung sei auch weiterhin vorstellbar. Die CDU hat den Vorschlag gemacht, das ehemalige Uponor-Gebäude an der Professor-Katerkamp-Straße für diese Zwecke zu nutzen (siehe Infokasten). „Es hätte eine optimale Struktur“, findet auch Hermjakob, der sich dort umgesehen hat, Gefallen an der Idee.

Musikschule in der Marienkirche?

Noch besser würde ihm aber eine andere Lösung gefallen: die Marienkirche. „Man könnte dort mit Containern arbeiten. Da sieht dann aus wie in einem kleinen Indianerdorf oder wie ein Weihnachtsmarkt“, erklärt der Musikschulleiter. Das Prinzip stammt aus dem Messebau. Hermjakob hat es in Frankfurt gesehen. Wie in einem Baukastensystem werden die einzeln beheizbaren und schalloptimierten Container in unterschiedlichen und je nach Bedarf angepassten Größen im Kirchenraum angeordnet. Kostenpunkt? Hermjakob schätzt pro Container etwa 15 000 bis 30 000 Euro. „Das wäre doch eine charmante Lösung“, findet der Ochtruper. Er betrachtet die Raumnot auch als Chance, die Musikschule neu und viel besser aufzustellen. Die Container könnten übrigens auch an der Professor-Katerkamp-Straße integriert werden. Investiert werden müsste dort ohnehin, schätzt Hermjakob.

Zum Thema Am morgigen Donnerstag berät der Rat der Stadt Ochtrup in öffentlicher Sitzung über dieses Thema. Beginn ist um 17.30 Uhr in der Gaststätte „Happens Hof“. ...