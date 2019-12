Laut der Anklageschrift habe er sich Zutritt zu der Wohnung des Geschädigten verschafft, ihn am Kragen gepackt und mit der Faust gegen den Kopf geschlagen.

Der Geschädigte und ein weiterer als Zeuge geladener Mann waren wegen Krankheit beziehungsweise unentschuldigt nicht zur Gerichtsverhandlung erschienen. Eine vor Gericht vernommene 17-jährige Zeugin, die sich zur Tatzeit ebenfalls in der Wohnung aufhielt, konnte sich nicht mehr an Einzelheiten des Geschehens am fraglichen Abend erinnern. Insbesondere konnte in der Befragung des Richters und des Staatsanwaltes nicht aufgeklärt werden, in welcher Weise und ob überhaupt ein Klappmesser bei der Auseinandersetzung eine Rolle gespielt haben soll.

Nach Einschätzung des Vorsitzenden sei auch von den Aussagen der nicht erschienenen Zeugen nicht zu erwarten, dass der Sachverhalt lückenlos und zweifelsfrei aufzuklären sei.

Er schlug daher die vorläufige Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage vor. Nach einer Beratungspause stimmten sowohl der Staatsanwalt wie auch der Angeklagte mit seinem Verteidiger dem Vorschlag des Richters zu.

Dem Angeklagten wurde aufgegeben, bis Juni 2020 eine Geldbuße von 300 Euro an die Deutsche Kinderkrebshilfe zu überweisen. Sollte die Auflage bis dahin erfüllt sein, werde das Verfahren endgültig eingestellt. Damit gelte der Angeklagte nicht als vorbestraft, was ihm in seiner persönlichen Situation sehr entgegen kam.

Nach eigener Aussage habe der derzeit arbeitslose junge Mann die Möglichkeit, ab Januar eine Ausbildung zu beginnen. Diese Chance sollte er nutzen, um künftig ein straffreies Leben zu führen, so die abschließende Mahnung des Richters.