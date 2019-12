„Der Mensch steht im Mittelpunkt allen Handelns des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe .“ Diese Aussage von Benno Hörst , Mitglied der Landschaftsversammlung, untermauerten er und Michael Wedershoven, Leiter des Inklusionsamtes Arbeit beim Landschaftsverband (LWL), mit beeindruckenden Zahlen. Insbesondere die Hilfen für Menschen mit Behinderung standen im Fokus der Ausführungen. Die KAB St. Paulus war am Montag auf Einladung von Mitglied Benno Hörst Gast beim LWL, um sich über die vielfältigen Aufgaben des Kommunalverbandes zu informieren.

Im Einzugsgebiet des LWL leben etwa 860 000 anerkannte schwerbehinderte Menschen, von denen mehr als die Hälfte über 65 Jahre alt sind, teilte Wedershoven in seinem Vortrag mit. Fast 100 000 davon stünden im Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, rund 42 500 Menschen mit Behinderung seien in den Werkstätten für behinderte Menschen beschäftigt. Dabei gelte das Leitziel, dass möglichst jeder Mensch seinen Lebensunterhalt durch Arbeit selbst verdienen könne. Mit mehr als 17 000 Beschäftigten sei der LWL für mehr als acht Millionen Menschen in der Region Westfalen-Lippe tätig. Mit Förderschulen, Krankenhäusern, Museen und Einrichtungen für behinderte Menschen erfülle er Aufgaben im sozialen und kulturellen Bereich. Auch in Ochtrup unterstütze der LWL Werkstätten für behinderte Menschen: den DRK-Autismushof und das Wohnheim Kardinal-von-Galen-Haus, berichtete Benno Hörst. Ebenso seien die Restaurierung der Bergwindmühle und die Ausgrabungen an der Töpferstraße mit Hilfe des LWL finanziert worden.

Nach den Informationen im Landeshaus war ein Blick in die Kultur und Geschichte des Erbdrostenhofes anschließend eine willkommene Ergänzung.