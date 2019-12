Keine Strafe, keine Auflagen

Im Juli habe der Angeklagte eine Uhr im Wert von 225 Euro bei einem Versandhändler bestellt. Da er nach eigener Aussage festgestellt habe, dass er diese nicht bezahlen konnte, habe er sie zurückgeschickt. Eine weitere Uhr, die er unter einem anderen Namen bestellt hatte, will er ebenfalls zurückgegeben haben. Von einer dritten Uhr, die entweder seine Ehefrau oder seine Schwägerin geordert haben sollen, wisse er nichts, so der Angeklagte in seiner Einlassung.

Angesichts der umfangreichen Vorstrafen im Bundeszentralregister, in dem Dieb-stähle, Urkundenfälschung, Erpressung, Brandstiftung und Bandendiebstahl verzeichnet waren, und der noch zu verbüßenden mehr als vierjährigen Freiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt Münster schlug die Richterin vor, das am Mittwoch verhandelte Verfahren vorläufig einzustellen. Sie erwäge nicht, zu den bisher verhängten Geld- und Freiheitsstrafen eine weitere hinzuzufügen, um daraus eine Einheitsgesamtstrafe zu bilden, zumal wegen der geringen Schwere der Schuld nur eine geringe Strafe verhängt werden könne. Von Auflagen wolle sie absehen, da der in der Haft einsitzende Angeklagte einer finanziellen Weisung wohl nicht nachkommen könne. Die Staatsanwältin beantragte, das Verfahren einzustellen. Da der Angeklagte und sein Verteidiger ebenfalls einverstanden waren, wurde das Strafverfahren eingestellt.