„Joyful“ ist Gast in der Marienkirche

„ Alfred Casten ist Gründer von ‚Joyful’ und betreibt das älteste Gospel-Studio in den USA. Es ist ein Anlaufpunkt für unzählige Musiker aus New Orleans und darüber hinaus. Casten gelingt es immer wieder, ‚Joyful’ zu aktualisieren und zu erneuern. Das Repertoire reicht von Klassikern wie ‚Oh Happy Day’, ‚When the Saints’ oder ‚Just a Closer’ und so weiter bis hin zu Eigenkompositionen“, heißt es in einer Ankündigung der Organisatoren in Ochtrup. Die Rhythmusgruppe mit Piano-Schlagzeug-Gitarre trage den Gesang im typischen und unverwechselbaren New-Orleans-Sound. Echte Basis- Kultur sei angesagt, die swingend das Publikum erreiche.

Kein geringerer als Wolfgang Niedeken von BAP hat „Joyful“ vor einiger Zeit im Stadtteil 9th Ward, der durch den verheerenden Wirbelsturm „Katrina“ 2005 fast völlig zerstört wurde, besucht. „Der Bericht mit Wolfgang Niedeken und ‚Joyful’ im Studio zum Thema ‚Bob Dylan in New Orlean’ war erst kürzlich im TV zu sehen“, schreiben die Organisatoren. Gronau gelte als das New Orleans des Münsterlandes und habe jahrzehntelange Beziehungen zum Schmelztiegel der Musik in New Orleans. Barbara Kuhls-Mahlitz und Sven Mahlitz aus Ochtrup sind seit vielen Jahren mit dem Umfeld dieser Szene bekannt. „Als das Angebot für Ochtrup kam, war die Bereitschaft, gemeinsam mit der Kirchengemeinde St. Lambertus, für dieses Sonderkonzert gegeben.“

„Mit diesem Konzert unterstützen wir nicht nur die Gruppe ‚Joyful’ sondern ganz speziell ein Krankenhaus in New Orleans, indem Bedürftige kostenlos behandelt werden“ wird Barbara Kuhls-Mahlitz in der Ankündigung zitiert. Die Einnahmen würden zu 100 Prozent gespendet und im nächsten Jahr persönlich vor Ort übergeben.

Im Anschluss an das Konzert wird zu einem „Come Together“ ins Georgsheim geladen. Es besteht die Möglichkeit, sich mit dem Chor auszutauschen, sich persönlich kennenzulernen und Kontakte nach New Orleans zu knüpfen. Das alles bei einem leckeren Kaltgetränk und Imbiss. Wer Interesse an dieser besonderen Gesangskultur und ihren Hintergründen hat, kann am Konzerttag von 10 bis 16 Uhr am Gospelworkshop der „Soulful Swinging Singers“ in Gronau mit „Joyful“ teilnehmen.