Lynn Meara Kaiser ist Schulsiegerin

Für die jeweiligen Klassensieger wurde es dann ernst: Im Forum stand für sie das Vorlese-Finale an, bei dem Lana Pohl und Florian Wessel für die 6 a, Mareen Schöpping und Zaim Nezeri für die 6 b, Freya Wiggenhorn und Sarah Kopper für die 6 c, Simon Balster und Melissa Mayaci für die 6 d, Paul Reuter und Rica Bröker für die 6 e sowie Lennard Kastner und Lynn Meara Kaiser für die 6 f gegeneinander antraten. „Alle hatten eine besonders spannende Textpassage aus ihrem Lieblingsbuch vorbereitet“, schreibt die Schule. Der Jury gehörten Buchhändler Markus Bünseler, der Leiter der Bücherei St. Lamberti, Olaf Lewejohann, die beiden Lehrerinnen Leonie Kemper und Mirijam Lehmkuhl sowie die Vorjahressiegerin Luise Kötterheinrich an. Sie entschieden, dass Melissa Mayaci, Zaim Nezeri, Rica Bröker und Lynn Meara Kaiser sich für das Finale qualifiziert hatten. Nun galt es, einen unbekannten Text aus dem Buch „Beschützer der Diebe“ von Andreas Steinhöfel vorzulesen. Hierbei überzeugte Lynn Meara Kaiser mit ihrer Lesetechnik und Textgestaltung die Jury. Sie wurde zur Gesamtsiegerin erklärt. Im nächsten Jahr wird sie die Realschule auf Kreisebene vertreten. Bundesweit lesen jährlich rund 600 000 Schüler der sechsten Klassen beim Vorlesewettbewerb um die Wette. Er ist einer der größten und traditionsreichsten Schülerwettbewerbe Deutschlands.