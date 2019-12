Nach 40 Jahren als ehrenamtlicher Stadtbeauftragter des Malteser Hilfsdienstes in Ochtrup übergab Franz-Heinz Duesmann sein Amt im Rahmen einer kleinen Feierstunde nun offiziell an seinen Nachfolger Carsten Niehues . Hierzu angereist war die stellvertretende Diözesanoberin der Malteser im Bistum Münster, Monika Freifrau von Beverfoerde-Werries, um die neue Berufung auszusprechen und Dues­mann für seine Tätigkeit zu danken. „Ein Engagement über einen solchen Zeitraum ist nicht selbstverständlich und eine Leistung, auf die man zu Recht stolz sein kann“, schloss Beverfoerde-Werries ihre Ausführungen. „Ein Verein, der in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen gefeiert hat und 40 Jahre von einer Person geführt wird – das steht für Kontinuität!“

Mitgeprägt

Duesmann hat die Geschichte des Ochtruper Ortsverbandes maßgeblich mitgeprägt: „Dank seiner unermüdlichen Arbeit seit seiner Berufung im Jahr 1979 ist der Malteser Hilfsdienst mit seinen Diensten und Angeboten aus dem Stadtbild und aus dem Vereinsleben Ochtrups nicht mehr wegzudenken“, anerkannte auch Bürgermeister Kai Hutzenlaub.

Carsten Niehues wird die Geschicke des Hilfsdienstes gemeinsam mit Dennis Sahle leiten, der an diesem Abend eine Erneuerung seiner Berufung zum stellvertretenden Stadtbeauftragten ausgesprochen bekam. „Es ist für mich eine Ehre, dieses Amt ausführen zu dürfen. Ich werde in große Fußstapfen treten – schließlich kennt kaum ein Ochtruper Malteser den Verein ohne meinen Vorgänger an der Spitze. Doch ich weiß ein großartiges Team an meiner Seite“, freute sich Niehues bei der Übergabe der Berufungsurkunde.

Nicht ganz weg

Der scheidende Stadtbeauftragte wird sich aber nicht ganz zurückziehen: Er steht dem Führungskreis der Malteser in Ochtrup weiter mit beratender Stimme zur Verfügung.

Seinem Nachfolger Carsten Niehues, der schon seit 27 Jahren bei den Ochtruper Maltesern ehrenamtlich aktiv ist und seine Malteser-Karriere 1992 in der Malteser Jugend begonnen hat, wünschte Duesmann eine stets eine glückliche Hand und ein erfolgreiches Wirken als neuer Stadtbeauftragter der Malteser in Ochtrup.

