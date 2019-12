Sie sind zwar noch nicht so stattlich wie ihre Vorgänger, doch etwa fünf Meter würden die frisch gepflanzten Krimlinden am Postdamm schon aufs Maßband zaubern, meint Johannes Ratering von den Stadtwerken. Der örtliche Energieversorger hat in der vergangenen Woche 15 junge Bäume durch den Baubetriebshof pflanzen lassen.

Ende April waren bei Tiefbauarbeiten zur Erschließung der geplanten Wohnsiedlung Sunnenbrink die Wurzeln der dort wachsenden Linden so stark beschädigt worden, dass die Bäume gefällt werden mussten. Ein Fachbetrieb, der von der Verwaltung zur Prüfung der Bäume beauftragt worden war, hatte in seinem Gutachten festgestellt, dass die Standfestigkeit der Bäume nicht mehr gewährleistet sei, informierte die Stadt damals in einer Pressemitteilung. Die Kommune berief sich auf ihre Verkehrssicherungspflicht und ließ die Bäume im Bereich des ersten Bauabschnitts kurzfristig fällen. Das sorgte für Unmut und Ärger in der Bevölkerung, aber auch in der Politik (wir berichteten).

Schließlich kündigten die Stadtwerke an, die Bäume noch im Herbst ersetzen zu wollen. Dem kamen sie nun nach. In etwa an gleicher Stelle vervollständigen die jungen Bäume den Alleecharakter des Postdamms. Auch wenn sicherlich noch einige Jahrzehnte ins Land gehen werden, ehe der Kahlschlag nicht mehr sichtbar ist.