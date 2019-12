Hat der Angeklagte tatsächlich am Steuer gesessen, oder nicht? Um diese Frage ging es am Donnerstag bei einem Strafverfahren vor dem Amtsgericht Steinfurt. Laut Anklage soll der 40-Jährige aus Langenhorst im April trotz erheblichen Alkoholgenusses ein Fahrzeug geführt haben.

Wie der Angeklagte schilderte, habe er den Abend bei einem Freund verbracht. Dort habe er ein Bier und ein Radler getrunken. Auf dem Heimweg sei er wegen eines technischen Mangels an seinem Auto, der einige Tage zuvor von einer Werkstatt festgestellt worden war, in der Nähe seiner Wohnung von der Straße abgekommen und habe sich in einem Gestrüpp festgefahren. Da es ihm nicht gelungen sei, das Auto frei zu bekommen, sei er nach Hause gegangen und habe sich aus Stress und Frust über den Unfall mit einer halben Flasche Wodka betrunken. Dann habe er seine beiden halbwüchsigen Söhne geweckt, die ihm helfen sollten, das Fahrzeug wieder auf die Straße zu bekommen. Diese hätten durch Anschieben versucht, den Wagen zu befreien. Er selbst habe am Steuer gesessen und durch Vollgas versucht, seine Söhne zu unterstützen. Dies blieb jedoch erfolglos.

Polizei gerufen

Eine als Zeugin geladene Nachbarin sagte aus, dass sie durch diese Geräusche geweckt worden sei. Durch das Fenster habe sie gesehen, wie drei Personen versucht hätten, das Auto aus dem Gestrüpp zu holen. Sie habe die Polizei angerufen, damit diese eventuell helfen könnte. Die Beamten, so die Aussage einer Polizistin, hätten einen Abschleppdienst verständigt und bei dem Angeklagten eine Blutprobe veranlasst. Gegen 4.30 Uhr sei ein Blutalkoholgehalt von 1,7 Promille festgestellt worden. Dennoch bestätigte die Polizistin, dass der Angeklagte einen kontrollierten und keinesfalls betrunkenen Eindruck hinterlassen habe. Ein forensischer Toxikologe erklärte zudem, dass die zeitlichen Angaben des Angeklagten zum Alkoholkonsum nachvollziehbar seien.

Fahruntüchtig

Das Gericht war der Überzeugung, dass der Angeklagte bereits den Unfall in fahruntüchtigem Zustand verursacht habe. Außerdem wertete es die versuchte Befreiung des Autos als vorsätzliches Führen eines Fahrzeugs und sah den Straftatbestand als erfüllt. Der Richter verurteilte den Angeklagten zu einer Geldstrafe von 35 Tagessätzen zu je 30 Euro. Außerdem darf ihm der im April sichergestellte Führerschein erst nach weiteren fünf Monaten wieder ausgehändigt werden.