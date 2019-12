Finanzen für den Trauerfall regeln

Wenn ein Mensch stirbt, gibt es für seine Angehörigen eine Menge zu regeln – unter anderem die Bankangelegenheiten des Toten. Das geht deutlich einfacher, wenn mit einer Vollmacht vorgesorgt wurde.

Darum sollte man sich besser früher als später kümmern, rät Dieter Lange-Lagemann vom Hospizverein Ochtrup-Metelen. „Schon zu guten Zeiten“, legt der Hospizkoordinator nahe. „Unabhängig vom Alter ist jedem zu empfehlen, das Gespräch mit seinem Berater zu suchen“, stimmt Michaele Krusius von der Verbundsparkasse Emsdetten/Ochtrup zu Und das nicht erst, wenn Handlungsbedarf besteht. „Es geht nicht immer um Todes-, sondern auch um Krankheitsfälle, in denen ein Kunde seine Bankgeschäfte nicht mehr selbst erledigen kann“, erläutert die Privatkundenberaterin. „Es ist wichtig, dass etwas hinterlegt ist. Nur dann kann man beruhigt sein, dass alles geregelt ist.“

Eheleute- oder Einzelkonto

Dabei gebe es einige Details zu beachten. So könne ein Eheleutekonto auf den Namen des Hinterbliebenen, sofern dieser Alleinerbe ist, umgeschrieben und unverändert weitergeführt werden. Bei einem Einzelkonto müsse geprüft werden, ob eine Vollmacht besteht. In den meisten Fällen gelte diese über den Tod hinaus. „Das ist Vereinbarungssache“, erklärt die Sparkassenmitarbeiterin. Zu berücksichtigen sei außerdem, ob es ein Testament gibt und was darin geregelt ist. „Wenn etwa Oma und Opa wollen, dass ihr Enkel das Sparbuch bekommt“, nennt Krusius ein Beispiel. „Das kann man auch bei der Bank hinterlegen.“ Das nenne sich dann aber nicht Testament, sondern Verfügung zugunsten Dritter für den Todesfall.

Das mit der Vollmacht ist aus gutem Grund so streng geregelt: Missbrauch soll vermieden werden. Deshalb werde der Zugang eines Verstorbenen, sobald die Bank vom Tod des Kunden erfährt, zum Konto inklusive der dazugehörigen Karten und den Online-Banking-Accounts gesperrt – außer für einen Bevollmächtigten, der über sein eigenes Konto darauf zugreifen kann. „Wenn jemand verstirbt, kann er nicht mehr verfügen“, erklärt Uta Wienefoet von der Volksbank Ochtrup-Laer.

Bestattungskosten

Bestattungskosten können übrigens auch ohne Vollmacht vom Konto des Verstorbenen bezahlt werden. „Das ist gesetzlich so vorgeschrieben“, informiert die Marketingleiterin. Grundsätzlich sei das Thema Tod/Kunde sehr komplex, so Wienefoet. „Wir haben bei uns ein Buch mit über 300 Seiten, die sich nur damit beschäftigen. Es geht ja auch nicht nur um das Girokonto, sondern zum Beispiel auch um Versicherungen.“ Wichtig zu wissen sei, dass Grundlage für die Banken der Erbschein ist. „Bei einem Todesfall tritt prinzipiell der Erbe beziehungsweise die Erbengemeinschaft ein“, erklärt Wienefoet. So könnte ein Erbe auch eine Vollmacht widerrufen.

Generell sei eine Vorsorgevollmacht über einen Rechtsanwalt oder Notar zu empfehlen. „Das sollte man auf jeden Fall machen, genau wie eine Patientenverfügung“, sagt die Volksbank-Mitarbeiterin. Sinnvoll sei, darüber hinaus eine Bankvollmacht zu hinterlegen. „Weil diese detaillierter ist.“

Früh handeln

Margret Esters-Gardeweg von der Verbraucherzentrale NRW rät ebenfalls eindringlich: „Solche Fragen sollte man unbedingt im Vorfeld klären, gerade wenn es auch um geschäftliche Dinge geht.“ In der auch für Ochtrup zuständigen Beratungsstelle in Rheine stellten deren Leiterin und ihr Team immer wieder fest, dass eine gewisse Scheu bestehe, sich mit dem Thema Tod zu beschäftigten. „Das ist sehr menschlich“, hat sie durchaus Verständnis, mahnt aber gleichzeitig: „Wenn man es nicht tut, können daraus Probleme erwachsen.“