„Stell‘ dich nicht so an. Ich habe extra die leichten Ketten mitgebracht.“ Kranfahrer Heinz Gerinck hat immer einen lockeren Spruch bei seiner höchst präzisen Arbeit auf den Lippen. Mit seinem riesigen Autokran der Firma Greving steht er an der Hospitalstraße und wartet.

Derweil ist Tobias Wahn von der Firma Mokinski , die die vorgefertigten Bauten anliefert, auf eines der beiden gerade mit Tieflastern angekommenen Technikgebäude geklettert, um die besagten Ketten oben am Dach mit Hebe­laschen zu verschrauben. Die beiden Trafostationen sind immerhin 28,5 beziehungsweise 30 Tonnen schwer. Da muss der Kran kräftig und das Fundament höchst tragfähig sein.

Bedarf wächst

Dafür haben die Ochtruper Stadtwerke und die Firma Albers in den vergangenen Tagen gesorgt. Schräg gegenüber vom Krankenhaus, anschließend an die dortigen Parkflächen, werden die Versorgungshäuser auf öffentlichem Grund installiert. „Die Trafostation im Keller des alten Sozialamtsgebäudes an der Bült­straße ist nicht mehr erweiterbar. Trotz aller Bemühungen beim Energiesparen wächst der Bedarf auch im Innenstadtbereich mit den verschiedenen Baumaßnahmen für Büro- und Wohneinheiten. So mussten wir uns nach einem weiteren Standort möglichst in der Nähe umsehen“, erläutert Josef Potthoff, bei den Stadtwerken der Mann, der als Verantwortlicher sozusagen „unter Strom steht“.

Eines der beiden Gebäude wird gleich zwei Trafostationen mit jeweils 630 KVA-Leistung beherbergen. Das andere wird als Lichtwellenleiterknotenpunkt und für das Stromversorgungsmanagement der Stadtwerke im Cityareal gebraucht. „Glasfaser für unsere Gewerbekunden und Betriebe wird zunehmend mehr nachgefragt und der Schlüssel für die zukünftigen Aufgaben in der Energieversorgung liegt besonders beim Thema Strom in einem anspruchsvollen, cleveren und digitalen Energiemanagement“, erläutert der Fachmann. „Für die Maßnahme werden rund 230 000 Euro von uns in die Hand genommen“, sagt Stadtwerkechef Robert Ohlemüller. „Die vorgefertigten Technikgebäude werden noch mit einem kleinen Schrägdach versehen und bekommen Ziegel obendrauf, damit sich das alles harmonisch in das Umfeld einfügt.“

Warten auf den Tieflader

Alle müssen zwischenzeitlich auf die Tieflader warten, die bei der Anfahrt am Donnerstagmorgen in einen zeitzehrenden Verkehrsstau geraten sind. Aber präzise und sicher muss alles natürlich sein. Dafür nehmen sich vom Kranführer und seinem Kollegen Frank Kabelitz bis hin zu den Stadtwerkemitarbeitern und den Tiefbauern alle ausreichend Zeit. Die beiden Einzelgebäude werden vom Kran und den Männern am Boden so genau aneinander ausgerichtet, dass man sich fast die Verfugung sparen könnte. Nun folgen noch die Anschluss- und technischen Ausstattungsarbeiten. Wenn alles klappt, soll alles im März fertig sein.