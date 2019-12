Gotteshaus als langfristige Lösung?

Es war die Aussage des Bürgermeisters, die am Donnerstagabend in der Ratssitzung ganz kurz für nachdenkliche Stille sorgte. Die Politiker hatten zuvor eifrig über die Idee von Musikschulleiter Andreas Hermjakob diskutiert, die Musikschule in die Marienkirche unterzubringen. Auf Nachfrage von Hajo Steffers ( CDU ) in Richtung Verwaltungschef, ob denn eine solche Idee überhaupt realistisch umzusetzen sei und vor allem wann, betonte Kai Hutzenlaub: „Die Marienkirche ist eine denkbare Alternative.“ Die Stadt Och­trup befinde sich in Gesprächen mit dem Bistum, so Hutzenlaub weiter. Dabei habe die Kirche anklingen lassen, nicht mehr in die Marienkirche investieren zu wollen.

Letzteres bestätigte auf Nachfrage dieser Zeitung auch Pfarrer Stefan Hörstrup . Die Gemeinde habe im Rahmen des Pastoralplans beschlossen, den Kirchenstandort aufzugeben. Zunächst seien sie aber davon ausgegangen, dass eine Entscheidung, was mit der Marienkirche passieren soll, noch Zeit habe. Mittlerweile habe sich jedoch eine gewissen Dringlichkeit eingestellt, betonte Stefan Hörstrup. Gerade investierte die Pfarrei mehrere Tausend Euro in die Instandhaltung des Gotteshauses: Da mussten Sicherungen ausgetauscht und der Motor einer Glocke repariert werden. Zudem ist die Elektrik der Orgel defekt. Ob sich eine Investition in eine Reparatur noch lohne, müsse man abwarten, so der Pfarrer. Offiziell gebe es noch keine Gespräche, jedoch sei er immer „dankbar für gute Ideen“. Eine Nutzung im sozialen oder auch kulturellen Bereich stellten in jedem Fall den Königsweg dar. Was den Pfarrer umtreibt ist die Sorge, dass die Marienkirche leerstehen könnte, weil notwendige Investitionen nicht mehr gemacht würden, jedoch noch nicht über eine weitere Nutzung beraten worden sei. „Das wäre natürlich die schlechteste Lösung.“ Allein schon deshalb wolle die Kirchengemeinde dieses Thema in 2020 konkret angehen.

Den Politikern im Rat erschien die Lösung „Marienkirche“ offenbar durchweg genehm – sofern denn realisierbar.

Die Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Claudia Fremann, forderte deshalb die Verwaltung auf, auch die Idee mit der Marienkirche auf ihre Umsetzbarkeit hin zu prüfen. „Die Idee ist sicher nicht verkehrt“, äußerte sich auch Hermann Holtmann (FDP). Die Marienkirche stelle „vorhandene Manövriermasse dar, mit der man arbeiten kann“.

Hajo Steffers wie auch Vincent ten Voorde (SPD) gaben zu bedenken, dass es Schwierigkeiten geben könnte, da die Marienkirche schließlich nicht Eigentum der Stadt sei.

Allen war aber klar, dass der Musikschule damit zumindest kurzfristig noch nicht geholfen wäre. Sämtliche Fraktionen hatten sich zuvor positiv zu den Anträgen der CDU und der FWO geäußert, zunächst das ehemalige Uponor-Verwaltungsgebäude an der Professor-Katerkamp-Straße für die Musikschule beziehungsweise auch für andere Vereine nutzbar zu machen (wir berichteten). Es sei eine „gute und schnell umsetzbare Lösung“, fand etwa Michael Füll (Grüne). Vincent ten Voorde regte an, eine Bedarfsabfrage bei allen Vereinen zu machen. „Perspektivisch streben wir ein ‚Haus der Vereine’ an“, so der SPD-Fraktionschef. Auch beim Bürgermeister und bei Hajo Steffers fand diese Idee Zustimmung.

Zum Ende der Diskussion gab der Bürgermeister bei aller Euphorie zu bedenken, dass das ehemalige Uponor-Gebäude aktuell noch durch eine Kita genutzt werde und frühestens 2021 zur Verfügung stehe.

Einstimmig beschloss das Gremium schließlich, für einen möglichen Umbau des ehemaligen Uponor-Gebäudes 30 000 Euro in den Haushalt für 2019 einzustellen.