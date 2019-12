Auch die Politiker im Rat bekamen am Donnerstagabend regelrecht glänzende Augen bei dem Gedanken an ein musikalisches Containerdorf im Kirchenraum. Trotzdem blieben sie auf dem Boden der Tatsachen und suchten mit dem ehemaligen Uponor-Gebäude zunächst kurzfristig nach einer Lösung. Gut so! Wobei der Begriff „kurzfristig“ vielleicht ein bisschen übertrieben ist, bedenkt man, dass eine Nutzung nicht vor 2021 möglich wäre und auch nur, wenn sich bis dahin nicht erneut Bedarf für eine weitere Kita ergibt. Doch sicher ist Andreas Hermjakob in diesem Fall der sprichwörtliche Spatz in der Hand deutlich lieber als die Taube auf dem Dach. Hauptsache ist, dass sich etwas bewegt.

Und wer weiß, vielleicht wird aus der Idee von der Musikschule in der Marienkirche ja sogar irgendwann Realität.