Im Haushalt klafft ein Loch von gut 300 000 Euro

So wurde auf Antrag der FDP-Fraktion eine zusätzliche Summe von 10 000 Euro in den Haushalt eingestellt. Verwendet werden soll das Geld für die Schaffung von Blühwiesen. Die Politiker waren sich einig, dass die Summe das Budget der Umweltbeauftragten Gesine Hilgendorf ergänzen soll.

Zusätzliche Mittel wurden zudem für die Einrichtung einer halben Stelle für Schulsozialarbeit am Gymnasium (20 000 Euro) und einer IT-Stelle im Schulzentrum (30 000 Euro) bereitgestellt. Auf Antrag der SPD wurden zudem 25 000 Euro an Planungskosten für die Entwicklung des ehemaligen DRK-Zentrums hinzugefügt. Hierbei war Hajo Steffers ( CDU ) wichtig: „Planung ja, Bauen nein.“ Der Rat votierte bei einer Gegenstimme dafür.

Auch mit dem Antrag auf Wiedeinführung des Ochtruper Umweltpreises (1000 Euro) hatte die SPD Erfolg. Der Rat stimmte mehrheitlich dafür. Das gilt auch für den Antrag auf einen „Willkommensgruß für Neugeborene“ (30 000 Euro).

25 000 Euro stellte der Rat für das Quartiersmanagement ein (SPD-Antrag). Die Planungskosten für die Nordumgehung wurden um die Hälfte auf 25 000 Euro reduziert (SPD-Antrag). Auf eine mögliche Sanierung des Uponor-Gebäudes für eine Nutzung durch die Musikschule (siehe Bericht erste Lokalseite) ist die Kommune mit weiteren 30 000 Euro vorbereitet.

Zu Beginn der Ratssitzung lag das Defizit – anders als bei der Einbringung des Haushalts im Oktober – laut Kämmerer Roland Frenkert bei 185 509 Euro. Am Ende waren es dann 301 509 Euro. Der Haushalt sei zwar verabschiedet, jedoch ließen sich die Zahlen in der kommenden Woche noch relativieren, meinte Frenkert. Dann berate der Kreis über die allgemeine und die Jugendamtsumlage. Würden diese gesenkt – und danach sehe es aus – könne aus einem Minus schnell ein Plus werden.