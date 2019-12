Trotz Regen kamen viele Besucher auf den Pottbäckerplatz

„Die sind wieder richtig lecker“, meint ein Besucher des Mini-Weihnachtsmarktes am Samstagnachmittag und beißt genüsslich in sein Spießbratenbrötchen. Der Spießbraten am Stand der Feuerwehr ist begehrt. Das freut auch Erik, Mira, Insa und Hannes. Ihre Papas sind Feuerwehrmänner, und die Kinder helfen mit beim Verkauf. „Und unser Trinkgeld spenden wir für eine gute Sache“, erzählt Erik. Es war wieder familiär und beschaulich auf dem kleinen Weihnachtsmarkt auf dem Pottbäckerplatz, den die Stadt Ochtrup gemeinsam mit Feuerwehr, DRK und Malteser organisiert hatte. Obwohl das regnerische Wetter gewiss einige Leute fernhielt, waren die Organisatoren zufrieden. „Angesichts der Witterung hatten wir nicht so viele Besucher erwartet“, sagt Stefan Nienhues von der Freiwilligen Feuerwehr. Die Besucher lassen sich außer Spießbraten noch Kaffee, heiße Schokolade, Glühwein, Crêpes und Waffeln schmecken. Auch das Jugendrotkreuz hat wieder fleißig für den Weihnachtsmarkt gebastelt und gebacken – unter anderem Weihnachtsmänner aus Lebkuchen, Kekse, Knusperhäuschen und andere Leckereien. „Während unserer Gruppenstunden haben wir das alles gemacht“, erzählt Mendjana. Eine Besucherin hat gerade mehrere Tüten Plätzchen erworben. „Wenn jemand etwas kauft, dann freuen wir uns immer so richtig“, stahlt die zehnjährige Alea, die ebenfalls mitgewirkt hat. „Dieser kleine Weihnachtsmarkt ist ein netter Treffpunkt“, findet Renate Winter, die mit ihren Enkelkindern Hanna und Noah ein Heißgetränk genießt. Auch Hildegard und Alfons Leuger schätzen die Atmosphäre am Pottbäckerplatz. „Deswegen kommen jedes Jahr gern hierher. Und das Engagement der Vereine möchten wir auch unterstützen“, bemerkt Hildegard Leuger. Sie fände es allerdings gut, wenn ein paar Vereine mehr mitmachen würden.

Mini-Weihnachtsmarkt auf dem Pottbäckerplatz 2019 1/11 Trotz des schlechten Wetters kamen am Freitag und Samstag zahlreiche Besucher zum Mini-Weihnachtsmarkt auf dem Pottbäckerplatz. Die Organisatoren zeigten sich mit der Resonanz zufrieden. Foto: Irmgard Tappe

