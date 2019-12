Unterwegs als Friedensbotschafter

Das nächste Treffen der Sternsinger, die im Gemeindebezirk teilnehmen, wird am 27. Dezember (Freitag) von 15 bis 17 Uhr im Clemens-August-Heim, Ostwall 1, stattfinden. Am 3. Januar (Freitag) geht es für die Sternsinger aus St. Lamberti dann um 9.30 Uhr im Clemens-August-Heim mit dem gemeinsamen Ankleiden los. Anschließend findet in der Lambertikirche der Aussendungsgottesdienst statt, bevor alle Segenspender bis circa 17 Uhr durch die Straßen des Gebietes ziehen. Am 4. Januar (Samstag) treffen sich die Mädchen und Jungen noch einmal um 9.30 Uhr zum zweiten Aktionstag am Clemens-August-Heim. Nach einer kurzen Einführung werden sie anschließend wieder bis circa 17 Uhr durch das Gebiet ziehen. Für den Sammelbezirk ist ein zweites Treffen am 28. Dezember (Samstag) von 15 bis 17 Uhr im Georgsheim, Marienstraße 3, geplant. Die eigentliche Aktion startet am 4. Januar (Samstag) bereits um 7 Uhr im Georgsheim. Nach dem Ankleiden findet gegen 7.45 Uhr der Aussendungsgottesdienst in der Marienkirche statt. Anschließend werden die Kinder bis circa 17 Uhr durch das Gebiet ziehen. In beiden Gebieten gibt es an jedem Aktionstag im Clemens-August-Heim für die Kinder aus St. Lamberti sowie im Georgsheim für die Teilnehmer aus St. Marien von 12 bis 14.30 Uhr warmes Mittagessen. In in Langenhorst werden die Kinder am 3. Januar (Freitag) durch das Gewerbegebiet ziehen, am 4. Januar (Samstag) sind sie im Ort. Die Sternsinger aus in Welbergen sind am 4. Januar (Samstag) im Dorf unterwegs.